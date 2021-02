Legătura dintre Dragobete și Mircea Badea. Fiind ziua de naștere a lui Mircea Badea, Mihai Gâdea a profitat de această ocazie și l-a invitat pe Ionuț Rusu să-l ajute să-i facă o urare mai deosebită sărbătoritului. Ca de obicei, realizatorul emisiunii de la Antena3 – „În gura presei” se află „la măsuță”, la miezul nopții, în momentul în care mai adună un an la buchetul vieții. Dar, nu înainte de a vorbi pe pasa cu „Sinteza zilei” despre ce le pregătește telespectatorilor.

Dialog spumos între Badea și Gâdea

Cu toate că Mircea ar fi preferat ca Mihai Gâdea să nu deconspire faptul că odată cu miezul nopții începe ziua sa de naștere, bunul său prieten nu s-a putut abține.

Mihai Gâdea: Trebuie să facem o dezvăluire…

Mircea Badea: Se apropie un moment pe care îl bănuiesc că va fi jenant. Și am putea să trecem peste!

Mihai Gâdea: Nu e deloc jenant. Încerc să-i distrug de fiecare dată ziua lui de naștere pentru că și el mi-o distruge mie.

Mircea Badea: Sunt mai mare ca tine. Ar trebui să îmi spui nene.

Evident că între cei doi a existat un schimb spumos de replici, de la care nu s-a dat înapoi nici Ionuț Rusu.

Plecând de la ideea că Mircea s-a născut tocmai de Dragobete, cei trei sau-au distrat copios în platou. Pe rând, Ionuț Rusu a fost, Ion Iliescu, Raed Arafat sau Ion Cristoiu. Și i-a reușit din plin.

O urare mai specială pentru sărbătorit

Mihai Gâdea a avut și pe o rețea de socializare, un mesaj inedit de ziua lui Mircea Badea. „La mulţi ani, tâmpitule! You are the best!”, a scris Mihai Gâdea pe Facebook.

Mircea Radu Badea s-a născut la București pe 24 februarie 1974. Realizatorul emisiunii „În gură presei” de la Antena 3 a absolvit Liceul de Informatică și Facultatea de Cibernetică din Capitală. El a debutat la Radio Total în 1990, unde era directoare o prietenă a mamei sale, Jeana Gheorghiu. Și-a început carieră în televiziune prezentând emisiuni la mai multe posturi.