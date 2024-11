Politica Legătura dintre Ciucă și Trump. Liderul PNL, susținut de o fundație a Republicanilor







The Heritage Foundation este fundația republicană care oferă o susținere explicită candidatului la președinție Nicolae Ciucă.

The Heritage Foundation îi susține pe republicani din 1981

Fundația The Heritage Foundation s-a dezvoltat în perioada președintelui republican Ronald Regan, pe care l-au ajutat să încheie Războiul Rece.

Fundația a pregătit pentru președintele ales, Donald Trump, Project 2025, care presupune o listă de dorințe, care se întinde pe 900 de pagini și care reprezintă programul proaspătului președinte ales al Statelor Unite.

Chiar dacă Trump a respins câteva idei din Project 2025, viitorul său vicepreședinte a recomandat acest manual de guvernare, mai ales că zeci de foști oficiali din perioada primului mandat Trump au contribuit la Proiect 2025 , iar unii vor fi rechemați la Casa Alba.

Project 2025, modalitatea prin care The Heritage Foundation ajută administrația Trump

The Heritage Foundation, în 1981, a furnizat echipei Reagan planul politicilor sale, iar în 2016 a făcut același lucru pentru administrația Trump. Organizația este una de tip think thanks care funcționează alături de partidele americane care obișnuiesc să facă liste cu politicile care ar trebui puse în practică.

Heritage este cea care influențează de mai bine de 50 de ani administrațiile republicane de la Washington.

Nicolae Ciucă are relații vechi cu membrii fundației

James Jay Carafano, expertul în securitate națională și unul dintre cei care au contribuit la Project 2025 se află pe lista favoriților lui Trump pentru noua echipă la Casa Albă și are o relație mai veche cu liderul liberal Nicolae Ciucă.

Acesta a fost prezent la dezbaterea organizată de Antena 3 la Palatul Parlamentului, iar Ciucă i-a mulțumit în mijlocul emisiunii, lui Carafano pentru prezență și pentru că l-a invitat la una din marile conferințe ale Heritage din Elveția.

Fostul ofițer superior în armata Statelor Unite, James Jay Carafano lucrează pentru Heritage din 2003, predă și scrie cărți despre conflictele din trecutul apropiat.

Adrian Zuckerman, un alt republican conservator, fost ambasador al Washingtonului la București în mandatul anterior al lui Donald Trump, s-a aflat și el în sală pentru a-l susține pe liderul liberal.

The Heritage Foundation nu este singura legătură dintre Ciucă și Trump

De la summituul NATO care s-a ținut în această vară la Washington, liderul liberal Nicolae Ciucă a postat o serie de fotografii cu ofițeri de rang înalt de la Pentagon și din alte state Aliate. Prin acestea a sugerat că are conexiuni la vârf în armatele importante din spațiul atlantist.

Legăturile dintre Donald Trump și Nicolae Ciucă nu sunt doar prin Heritage, ci și prin întâlnirile apropiaților săi din partid cu Trump în această vară.

PNL a plătit un mesaj publicitar cu victoria lui Trump și implicațiile pentru România

Ieri, după aflarea scorului din Statele Unite, PNL a plătit un mesaj publicitar celor mai importante site-uri, anunțând că victoria lui Trump și implicațiile pentru România „o nouă conducere care să poată naviga cu pricepere o politică externă mai fermă și mai pragmatică”.

În acest context, Nicolae Ciucă „se conturează ca o alegere strategică, susținută de experiența sa solidă în apărare și de sprijinul exprimat de oficiali americani de rang înalt”.

AUR și liderul George Simion și-au afișat pe sediile lor încă de anul trecut susținerea pentru Donald Trump, sugerând că s-ar afla sub aceeași umbrelă ideologică, dar nimeni din tabăra președintelui american ales nu-i bagă în seamă pe radicalii români, chiar dacă ei încearcă să se legitimeze prin discursuri și afișe, conform dw.com.