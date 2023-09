Lecții de viață cu Victor Becali. Regretele fostului impresar de fotbaliști.Video

Lecții de viață cu Victor Becali. Fostul impresar de forbaliști vorbește despre momentele dificile pe care le-a trecut. Condamnat la închisoare, el a petrecut mai mulți ani după gratii. Însă își asumă acest lucru. Spune, însă, are multe regrete din cauză că a pierdut multe momente importante din viața familiei sale, după condamnare.

Din acest motiv, atunci când își face bilanțul, omul de afaceri spune că au fost cei mai grei ani din viața lui. Cu toate, acestea, în ciuda greutăților prin care a trecut, anii de închisoare nu i-au distrus demnitatea. Acestea sunt lecții de viață cu Victor Becali, despre cum să depășești perioade dificile, dar să-ți păstrezi umanitatea și demnitatea. El spune că viața trebuie luată așa cum vine, cu bune și cu rele.

Acum, revenit în libertate, omul de afaceri spune că și-a pierdut mare parte din încrederea în oameni. Este mai selectiv cu cei pe care îi acceptă în anturajul său, după cele întâmplate.

Marele suferință a omului de fotbal nu este că a fost la închisoare. Regretă timpul pe care l-a pierdut după gratii, în care putea face lucruri bune pentru afacerile sale. Și mai regretă faptul că nu a fost prezent la evenimente importante din viața familiei.

„Eu nu am complexe, nu mă interesează, asta este. Face parte din viață, dar din păcate la noi nu este ca în străinătate. Eu nu pot să am firmă, eu nu pot să am societate, să fiu administrator, dar să trăiesc am dreptul”, a mai spus Victor Becali în podcastul „Fiță cu Adiță”.