Exclusiv. Cum și-au clădit frații Becali imperiul înainte de 1989? Victor Becali despre Securitate și legătura cu Dan Albanezu. Video

Alături de jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, Victor Becali a purtat un dialog liber și incitant despre viața de impresar, dar și despre alte subiecte fierbinți. Cum s-au adaptat frații Becali la economia de piață, ce a însemnat pentru România Generația de Aur reprezentată de liderul ei, fenomenalul Gică Hagi, cât de mare este amestecul între fotbal și politică, cât de reală e legenda despre dependența de poker a familiei Becali au fost doar câteva teme de discuție în podcastul EVZ Play.

Victor Becali: Prima afacere a fost cu blugi de la turci

Chestionat de jurnaliștii EVZ cât din uriașa avere a fraților Giovanni și Victor Becali se datorează fotbalului și cât afacerilor de dinainte de Revoluția, Victor Becali a admis că aveau simțul afacerilor în sânge. Se făceau foarte mulți bani în perioada de dinainte de schimbarea regimului comunist, însă acumularea de capital în vremuri de comunism sălbatic a fost posibilă și cu acordul fostei Securități.

„Prima afacere a fost cu blugi de la turci. Am mers toți machedonii, am mers cu Gigi, am luat și săpun, deodorant. Am mers cu bani și am cumpărat de acolo. Gigi s-a apucat după de tiruri de săpun. După am mers în Germania să ne luăm mașini, acolo era Giovanni și sora mea”, a explicat Victor Becali în studioul EVZ-Capital.

Tatăl fraților Becali a făcut o avere cu gogoși

„Securitatea știa tot înainte. Știți când m-a întrebat pe mine de frati-miu când a plecat în Germania? În aprilie în ’89, el fugit din ’78. Eu sunt de acord că știau de dinainte, dar nu puteau să te asculte cum te ascultau acum. Am mers la poliție la Voluntari, doi m-au luat pe mine, doi pe tata. Oamenii s-au purtat civilizat, mă întrebau despre doi prieteni de-ai lui frati-miu”, a completat cunoscutul impresar.

Acesta a povestit că și tatăl lui și al lui Giovanni Becali avea un talent în a face bani, afacerea sa cu o gogoșerie aducându-le enorm de mulți bani. Deși organele îi făceau controale tatălui său, nu puteau dovedi nimic, căci făceau controale seara când vânzările erau încheiate, a mai povestit Victor Becali. O altă sursă importantă de afaceri o reprezentau afacerile cu brânză și produse lactate vândute arabilor aflați la studii în România.

Pionieratul impresariatului românesc: se semna contractul, luai comisionul

Totuși, datorită faptului că se învârtea în anturajul fotbaliștilor, dintre care o vedetă a vremii era Florin Răducioiu, Victor Becali a trecut la nivelul următor. „Ideea impresariatului nu mi-a venit mie. Frati-miu era din anii ’70 cu Dan Albanezu, cu Răducioiu. Hagi și Popescu nu au fost de la început cu noi. El (n.r. – Dan Albanezu) nu avea nicio firmă, toate înțelegerile se făceau pe persoană fizică. Albanezu a murit pe 14 decembrie 1991, noi firma am făcut-o în ’92. Mircea Angelescu ne-a zis să ne facem o firmă, îl cunoșteam, aveam o relație bună cu el, și așa am făcut ISM-ul (n.r. – firma sa de impresiat)”.

Invitatul jurnaliștilor EVZ a dat detalii savuroase și din etapa de haiducie a impresariatului în fotbalul românesc, când nu era nevoie de licență. „Aveai jucătorul, semnai contractul și luai comisionul. Prima dată s-a făcut cu licență FIFA, te duceai și plăteai un comision la ei. Am făcut ISM-ul care se ocupa și de publicitate pe stadioane. Bogdan Enoiu avea și el o agenție, după ne-am mutat împreună la un sediu pe Kiseleff, unde plăteam 3.000 de dolari pe lună chirie. Acolo am început și cu drepturile în televiziune”, a mai povestit cel mai mic dintre frații Becali.

