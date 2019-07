Lăzăroiu o face praf pe Cristina Tarcea. „Nu am auzit așa ceva în 48 de ani de activitate. Trebuia să respecte legea!”

Fost judecător al Curții Constituționale, Petre Lăzăroiu a explicat pe larg cum a decurs judecarea cazului Dragnea și a situației de nelegalitate a completului de judecători care a dat sentința la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acesta oferit câteva declarații explozive și a nominalizat-o pe Cristina Tarcea, președintele ÎCCJ, drept unul dintre responsabilii pentru situația creată.





„Anul acesta, când era pe rol dosarul lui Dragnea, a venit sesizarea din partea Parlamentului referitoare la conflictul de interese între Înalta Curte și Parlament. Toată lumea spunea că se dorește scăparea lui Dragnea. Nu exista un subiect mai aprins decât că CCR trebuie să-l spele pe Dragnea de păcate”, a fost deschiderea lui Lăzăroiu, care a intervenit telefonic la B1 TV.

Cristina Tarcea l-a șocat pe Lăzăroiu cu argumentele sale

Acesta a dezvăluit care a fost explicația șocantă a Cristinei Tarcea în fața judecătorilor CCR când a fost întrebată de ce nu s-a aplicat prevederea legală referitoare la compunerea completurilor de jucători la ÎCCJ.

„Eu am întrebat-o pe doamna Tarcea dacă această lege se mai aplică sau nu se mai aplică. A răspuns că «după părerea mea, acest articol nu cred că ar trebui să se mai aplice, pentru că a căzut în desuetudine».

Eu așa ceva nu am auzit în 48 de ani de activitate, ca o instanță să spună că un text care există într-o lege în vigoare nu se mai aplică pentru că e căzut în desuetudine. Deci ceea ce trebuia să decidem noi de atunci, au decis colegii noștri astăzi (n.r. - miercuri)”, și-a continuat Lăzăroiu tirul împotriva președintelui ÎCCJ.

Judecătorii CCR nu au vrut să dea un verdict din cauza presiunii

Fostul judecător al Curții Constituționale a povestit și care au fost motivele care au stat la baza amânării la nesfârșit a unui verdict în acest caz și a dat vina pe o parte dintre foștii săi colegi. Aceștia ar fi invocat presiunile exterioare uriașe, în speță mediatizarea excesivă a cazului:

„Eu, pentru că eram și bolnav, urma să mă operez, le-am spus «Haideți să discutăm despre dosar!». Eram în ședința publică, urmau deliberările. Eu le-am spus: «Am niște probleme pe care le-am semnalat în dosar, hai să le punem în discuție». Răspunsul a fost: «De ce acum? De ce atâta grabă? Noi vrem un termen». Le-am zis: «Cum vreți! Dacă vreți să dați un termen, eu de luni s-ar putea să nu mai fiu». La care ei au zis: «Care e problema? Nu mai sunteți, nu mai sunteți».

Dar președintele Curții a zis „Nu! Amânăm pentru mâine și vom mai vedea””. A doua zi dimineață, cu mintea limpede, toți judecătorii au zis că trebuie să discutăm măcar care sunt problemele care se nasc în dosar, care necesită o analiză mai aprofundată. Și le-am pus în ordine. Și am început: corespondență cu agenții de legătură, la Comisia de la Veneția. Am fost de acord atunci când am avut termenul să amânăm ca să avem timp să primim corespondența.

Dar lucrurile erau simple: în nicio țară care este membră a Comisiei de la Veneția și membră a UE, Curtea Supremă nu judecă în fond. Deci nu aveau cum să aibă aceste prevederi în lege cum aveam noi în legea noastră. Asta era toată chestiunea!

Am amânat de patru ori până au venit toate răspunsurile, iar a cincea oară, la sugestia colegilor, am ajuns la concluzia că unii dintre ei nu vor să mai judece, că e presiunea prea mare”, a continuat seria dezvăluirilor magistratul.

Lăzăroiu vrea să fie chemat în Parlament pentru a da toate detaliile

Întrebat ce presiune, Lăzăroiu a spus sec că nu poate da nume sau detalii, dar că în eventualitatea în care va fi chemat în fața unei comisii parlamentare de anchetă, acolo va spune absolut toate informațiile pe care le deține:

„Nu vă pot spune la televizor. Dacă voi fi chemat la vreo comisie...

Unii colegi ai mei mi-au spus că nu se simt deloc confortabil să judece în presiunea mediatică care exista, pentru că toată lumea că Curtea Constituțională vrea să-l spele pe Dragnea. Asta era temerea.

Eu nu știu ce presiune au primit colegii mei, dar au zis că nu pot să judece, că nu vor să judece. Întrebați-i pe dânșii. La mine nu a fost nicio presiune. Nici nu s-ar fi putut. Am amânat pentru că unora dintre colegii mei le-a fost teamă să judece. Nu vă pot spune la televizor cine. Dacă voi fi chemat de o comisie parlamentară, voi spune”.

Le-a fost frică de „cărbunii încinși”

SOC in PSD! Nimeni nu credea ca Dancila va face ASTA! Cad CAPETELE in partid! Cea mai DURA decizie a fost luata

Pagina 1 din 2 12