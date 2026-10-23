Reprezentanta PUCL cere Ministerului Finanțelor să explice de ce deficitul trimestrial a crescut, deși măsurile fiscale au fost motivate prin reducerea acestuia.

Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUCL, solicită transparență din partea Ministerului Finanțelor după publicarea datelor Eurostat privind deficitul României din trimestrul al doilea al anului 2026. Potrivit datelor invocate în comunicat, deficitul a ajuns la 9,2% din PIB, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană în perioada respectivă.

Lavinia Șandru leagă solicitarea de măsurile de austeritate și de majorările de taxe adoptate în numele reducerii deficitului. Ea consideră că populația, căreia i s-au cerut sacrificii, are dreptul să afle ce rezultate au produs măsurile și cine își asumă responsabilitatea pentru evoluția indicatorului. „Când impuneți sacrificii unei țări întregi, aveți obligația să demonstrați ce rezultate produc.”

Potrivit seriei Eurostat ajustate sezonier citate de PUCL, deficitul a crescut de la 5,5% din PIB în primul trimestru la 9,2% în al doilea trimestru din 2026. Valoarea se raportează la PIB-ul trimestrial și nu trebuie confundată cu deficitul anual sau cu execuția bugetară în sistem cash.

„Nu puteți cere oamenilor să calculeze fiecare leu, în timp ce dumneavoastră evitați să explicați rezultatele propriei guvernări.”

Demersul Laviniei Șandru urmărește răspunsuri la trei întrebări: care au fost cauzele evoluției deficitului trimestrial, ce impact au avut măsurile fiscale și ce acțiuni sunt prevăzute pentru corectarea dezechilibrelor.

Comunicatul nu include un punct de vedere al lui Alexandru Nazare. Lavinia Șandru îi cere ministrului să explice public deciziile luate și rezultatele politicilor fiscale.