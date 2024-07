Lăutari, lăsaţi fără terenul de sub casă: Luaţi-vă trompeta şi ieşiţi afară! Video

Doi lăutari, tatăl şi fiul, ultimul maestru în artă, au construit o casă încăpătoare pentru toţi membrii familiei. Construcţia a durat ani în şir, cei doi economisind la greu banii câştigaţi din muzică, pe care i-au investit în locuinţa la care visau.

Ca după câţiva ani după ce au dat casa în exploatare să descopere că pentru terenul lor există alte planuri. Teren care le-a fost repartizat cu mulţi ani în urmă de către Primăria Chişinău pentru activitatea pe tărâmul artei. Acum, lăutarilor le este frică că la un moment ar putea să rămână şi fără de casă.

Ghenadie Dabija cântă de mic copil la diferite instrumente. L-a învăţat tatăl său, Pavel Dabija. Originar din satul Morozeni, raionul Orhei, Pavel Dabija, a organizat pe parcursul vieţii zeci de tarafuri şi a lăsat în urma sa sute de discipoli care au îndrăgit muzica lăutărească.

Fiul Ghenadie a ajuns şi mai deprte. A cântat în orchestra „Lăutarii”, în orchestra ansamblului „Joc” pe vremea când era condus de regretatul Vladimir Curbet. A fost în zeci de turnee de unde a venit cu diplome şi trofee. Iar în cele din urmă s-a învrednicit de titlul de maestru în artă.

Acum Ghenadie Dabija evoluează mai rar în sălile de concerte. Câţiva ani în urmă, Pavel Dabija a suportat un accident vascular. Rămânând singurul întreţinător a părinţilor şi celor cinci copii, dintre care cel mai mic nu are nici doi ani, Ghenadie a plecat peste hotare. Ajungând să evolueze la evenimentele organizate de diaspora moldovenească sau în locuri de agrement.

A fost nevoit să revină, pentru ca să apere proprietatea familiei sale. "În loc să mă ocup de artă, trebuie să mă ocup de prostii", a declarat Ghenadie pentru EvZ.

Casa familiei Dabija are peste 600 de metri pătraaţi şi se află pe strada Iazului din cartierul Poşta Veche al Capitalei. Terenul cu suprafaţa de 6 ari, destinat construcţiilor, i-a fost repartizat lui Ghenadie Dabija de către Primăria Chişinău încă în 2005.

„Mi l-au dat pentru merite în activitatea artistică. Nu aveam o casă şi mi-a fost distribuit un teren pentru construcţie. De fapt, pe atunci acest teren reprezenta o gunoişte. A trebuit să investim ca să-l aducem în ordine”, a declarat lăutarul pentru EvZ.

Pentru că se afla mai mult prin turnee, Ghenadie a perfectat un act de donaţie a terenului pe numele mamei sale, Nadejda Dabija. Având mai mult timp liber, Nadejda Dabija urma să perfectze toate actele pentru începerea construcţiei.

În 2007, Primăria Chişinău a eliberat certificat de urbanism şi autorizţie de construire.

Casa a fost dată în exploatare în 2015, fiind înregistată, la fel ca şi terenul, în Registrul bunurilor imobiliare.

„Exproprierea” a avut loc printr-o schemă alambicată, la iniţiativa unui agent economic. Acesta a fost susţinut de către mai mulţi funcţionari de la Primăria Chişinău, condusă de primarul pretins european, Ion Ceban.

La 11 februarie 2020, compania de construcţii Ecovzor Construct Imobil SRL a solicitat de la Primăria municipiului Chişinău certificat de urbanism pentru un Plan urbanistic zonal (PUZ). Acest PUZ prevedea construcţia unor blocuri multietajate .

Doar că, potrivit PUZ-lui propus de Ecovzor Construct Imobil, clădirile urmau a fi construite nu doar pe terenurile aflate în proprietate municipală, care urmau a fi luate în arendă. Dar şi pe terenul aflat în proprietatea familiei Dabija.

Astfel, având în proprietate patru terenuri cu suprafaţa totală de 2790 metri pătraţi, procurate de la persoane fizice care au locuit cândva în regiunea respectivă, firma de construcţii încearcă să se extindă pe suprafaţa de 5170 de metri pătraţi. Teritotiul respectiv incluzând şi terenul familiei Dabija.

La 3 martie 2020, Primăria Chişinău a eliberat companiei Ecovzor Construct Imobil certificat de urbanism pentru proiectare. În document a fost inclus şi terenul care aparţine şi pe care este amplasată casa familiei Dabija.

La 5 august 2020, compania de construcţie a depus o cerere la Întreprinderea Municipală Chişinău Proiect, privind eliberarea documentaţiei de proiect pentru PUZ pe o suprafaţă de 5170 de metri pătraţi.În cerere a fost inclus şi terenul familiei Dabija.

În planşa 14 a Documentaţiei de proiect casa familiei Dabija lipseşte. Iar pe terenul privat cu numărul cadastral 0100404.049, care aparţine Nadejdei Dabija, apare o parcare pentru locatrii unui bloc cu 9 nivele care urma să fie construit de Ecovzor Construct Imobil SRL.

Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale a refuzat de trei ori la rând să elaboreze aviz pentru PUZ. A patra oară, Ministerul a eliberat avizul. Doar cu un şir de condiţii. Șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare, Igor Vrabie, a decşlarat consilierilor că avizul este pozitiv.

Astfel, la 22 aprilie 2022, Consiliul Municipal Chişinău a aprobat PUZ-ul propus de către Ecovzor Construct Imobil SRL. Prin care întreprinderea de construcţii şi-a atribuit un teren aflat în proprietate privată. Şi fără a fi înlăturate condiţiile Ministerului Infrastructurii.

Când a văzut că este pe cale să-şi piardă proprietatea, familia Dabija a bătut la uşile autorităţilor să i se facă dreptate.

Funcţionarii de la Primăria Chişinău şi-au bătut practic joc de lăutar, încercând să-l facă vinovat. Astfel, Pretura sectorului Râşcani, în răspunsul oferit familiei Dabija, îi cere să demoleze nişte acareturi construite cu mai mulţi ani în urmă.

Primăria Chişinău, la fel, a respins plângerea şi a comunicat că „amplasamentul casei de locuit de care dispune Dabija este neconform cu documentaţia de proiect”.

Agenţia de Supraveghere Tehnică (AST) a constatat, în iunie 2023, că Certificatul de urbanism eliberat de Primăria Chişinău pentru construcţia blocurilor de către Ecovzor Construct Imobil a fost întocmit cu greşeli şi inexactităţi. Nu au fost incluse date despre capacitatea şi înălţimea construcţiei, dimensiunile parcelelor, procentul şi de ocupare şi coeficientul de utilizare a terenurilor.

Mai mult, inspectorii au constatat că proecttul prevede extinderea construcţiilor pe terenul familiei Dabija. Primăria Chişinău nu a luat nicio atitudine faţă de recomandările Guvernului.

La fel, Primăria a trecut cu vederea şi cererea Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat din 23 iunie 2023 privind reexaminarea deciziei Consiliului Municipal Chişinău prin care a fost aprobat PUZ-ul propus de către Ecovzor Construct Imobil SRL.

Familia Dabija a depus o plângere la Procuratură pentru tentativă de expropriere. Procuratura a rămas inertă.

Fiind convins că nu s-a trecut fără corupţie, Ghenadie Dabija a depus un denunţ la Centrul Naţional Anticorupţie (CNA). Instituţia nu a găsit motiv pentru demararea investigaţiilor.

Familia a depus o plângere în instanţa de contencios administrativ a Judecătoriei Chişinău. Care a refuzat să o examineze pe motiv că ar fi de competenţa Curţii de Apel Chişinău. Iar Curtea de Apel a transmis-o din nou la Judecătoria Chişinău. Pe motiv că nu intră în competenţa sa.

Iar în acest timp construcţia se extinde. Iar celor din familia Dabija nu le rămâne decât să strângă gunoiul care cade în ogradă de pe şantier.

Ghenadie Dabija a încercat să se înţeleagă cu cei de la Ecovzor Construct Imobil. Şi era chiar gata să renunţe la gospodăria la care a muncit atâţia ani. Doar ca să i se ofere o altă casă în loc sau echivalentul în bani.

Doar că cei de la compania de construcţii i-au propus o sumă derizorie. „Au spus că îmi dau 350.000 de euro. Ei, care vând apartamentele cu 1300 de euro pentru un metru pătrat. Ce îmi cumpăr eu în loc? Ce le rămâne copiilor? Au spus că dacă nu voi fi de acord, nici atâta n-am să văd”, a declarat Ghenadie Dabija pentru Evenimentul Zilei.

Precizăm că preţul unui teren cu suprafaţa de 6 ari în municipiul Chişinău este de 100.000 de mii de euro.

Echipa noastră a însoţit familia Dabija la sediul întreprinderii Ecovzor Construct Imobil. Acolo am fost întâlniţi de o tânără care s-a numit Alexandra Mâra. Femeia a avut un comportament agresiv. „Sunteţi un şantajist! Vreţi 700.000 de euro pentru casă! V-aţi luat trompeta şi aţi ieşit afară!”, a ţipat aceasta.

În discuţia cu EvZ, Alexandra Mâra, care s-a prezentat ca director pentru vânzări, dă vina pe Primărie şi Ghenadie Dabija.

Nu noi am făcut PUZ-ul, dar Primăria Chişinău. Nu avem nicio tangenţă. Probabil, arhitecţii de la Chişinău Proiect au avut în vedere că pe terenul lui Dabija este posibilă construcţia unui bloc cu 9 etaje. Dar nimeni nu-l expropriază. Mai ales noi. Este proprietate privată. Noi construim legal, pe terenul atribuit. Am fost în relaţii bune cu dl Dabija. Când am tăiat copacii de pe terenul nostru, am donat tot lemnul familiei Dabija, pentru că au copii mulţi. Totul a început când a venit la noi cu propunerea să-i cumpărăm terenul cu 700.000 de euro. Dar este un preţ exorbitant. Nu putem să trimitem compania în faliment. De atunci de şantajează ca să-i cumpărăm terenul. Nu cred că există vre-o instituţie la care nu s-a plâns. Şi peste tot i s-a răspuns că nu are dreptate, a declarat Alexandra Mâra.