Laurențiu Reghecampf, reacție după derapajul antisemit al fiului său. Luca Reghecampf, fiul cel mare al antrenorului de la Universitatea Craiova, a fost acuzat de antisemitism.

Doi civili israelieni, tată și fiu, au fost uciși de un suspect palestinian în Cisiordania ocupată. Un eveniment care a dus la escaladarea conflictului existent în zonă în ultimele luni. Crima respectivă a fost cea care a declanșat comentariul oribil scris de Luca Reghecampf.

Conform site-ului algemeiner.com, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf ar sta în spatele unui comentariu antisemit. Comentariul a fost publicat de pe contul său de Instagram, închis între timp.

Și pagina de Twitter „StopAntisemtisim”, o importantă platformă de supraveghere americană, a luat act de comentariul lui Luca. Organizația s-a declarat „dezgustată” de remarca total deplasată a băiatului lui Reghe.

We are disgusted to see the son of Romanian soccer coach, Laurentiu Reghecampf, post this atrocious antisemitic comment on Instagram.

This hatred must never be tolerated. pic.twitter.com/JNsk1I5v75

— StopAntisemitism (@StopAntisemites) August 22, 2023