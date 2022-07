Laurențiu Reghecampf a vizitat-o pe Anamaria Prodan: „A stat 15 minute”. Cum a decurs întâlnirea

Anamaria Prodan a fost vizitată de Laurențiu Reghecampf la vila în care au locuit ani întregi. Impresara a declarat că antrenorul Universității Craiova a stat foarte puțin și că nu a avut o atitudine potrivită. El nici nu a ridicat ochii din pământ.

„Nu, absolut niciuna, nu ne dorim, nu ne interesează. (n.r. să țină legătura cu Laurențiu Reghecampf). El a mai venit o dată acasă, a stat 15 minute, a stat cu capul în jos, și atunci s-a ridicat și a plecat cu capul în pământ”, a povestit Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan a recunoscut că a tras de căsnicia ei cât a putut, dar că nimic nu l-a mai făcut pe Reghecampf să se întoarcă acasă.

„Este o vorbă care spune totul << Ciorba reîncălzită nu mai e la fel>>. Eu am avut toată viața chestia asta, am luat lucruri stricate și am încercat să le repar, să le lipesc, numai că, oricât de frumoasă și fină ar fi lipitura aceea, se vede și, cu timpul cu cât încerci să o lustruiești mai tare ea se vede și crapă, iar finalul este același”, a mai zis ea.

„Nu a încercat Iisus cu omenirea cât am încercat eu, iar pentru mine este un capitol super închis. Cumva eu și copiii am rămas cu niște amintiri frumoase, pe care ne chinuim încă să le mai păstrăm, pentru că au fost umbrite de multă minciună, nenorocire, golănie, ce este mai urât pe Pământ”, mai spune Anamaria Prodan.

Anamaria Prodan, despre apariția cu noul iubit

Anamaria Prodan a declarat că va fi soția lui Reghecampf până la divorț, chiar dacă are o nouă relație. Cu toate că ea și antrenorul Universității Craiova nu mai au legătură, impresara consideră că este vorba despre respect.

„Eu sunt foarte fericită, eu am o altfel de educație, provind dintr-o altă lume. Eu până în ziua în care o să fiu divorțată, o să fiu Anamaria Prodan singură, cu copiii mei cu foarte mulți admiratori și prieteni care vor rămâne la nivelul ăsta. În ziua în care se va pronunța divorțul, atunci o să mă afișez fără niciun fel de problemă”, a mai zis ea la Antena Stars.