Laurențiu Lăcătușu, Interbrands Orbico: „În ultimul an, am adus îmbunătățiri semnificative platformei de B2B"







În Top 300 de Companii din România a fost nominalizat și Interbrands Orbico. Acesta top este realizat an de an de către revista Capital.

Interbrands Orbico este unul dintre cei mai mari distribuitori de bunuri de larg consum din România.

Creștere pentru Interbrands Orbico

În 2023, cifra de afaceri înregistrată a fost de 1,2 miliarde de euro, iar profitul net de 10,7 milioane de euro, conform lui Laurențiu Lăcătușu, directorul comercial.

„Pentru 2024 planul nostru este să menținem același ritm cu creștere double digit ca și în anii precedenți, în paralel focusându-ne pe eficientizarea proceselor și atenția la costuri”, a declarat acesta.

Laurențiu Lăcătușu a transmis faptul că digitalizarea este și va fi un element cheie al companiei atunci când vine vorba de investiții.

„În ultimul an, am adus îmbunătățiri semnificative platformei de B2B prin dezvoltarea constantă a funcționalităților. Mai mult, am lansat un concept nou, acela de B2B2C obiectivul principal al proiectului fiind de a aduce beneficii adiționale angajaților companiei noastre cât și celor partenere”, a susținut acesta.

Investiții în mai multe arii

De asemenea, în anul 2023, s-a finalizat investiția în noul ERP, SAP4HANA si un nou SFA. Directorul comercial a spus că se vor continua planurile privind sustenabilitatea prin înlocuirea flotei auto cu modele hybride. Totodată, se va extinde și proiectul de energie verde cu ajutorul panourilor solare.

Laurențiu Lăcătuș a transmis că cea mai mare provocare a anului trecut a fost dată de nivelul record al inflației. Acest lucru a dus la o scădere a consumului, lucru susținut și de studiile de piață.

„Mai mult, costurile operaționale au fost sub presiune. În același timp, ne-am pregătit pentru schimbările fiscale anunțate de autorități începând cu anul 2024”, a adăugat directorul comercial.

Angajați și programe CSR

Angajații sunt esențiali atunci când vine vorba de funcționarea companiei. „Știm că atunci când angajații se simt apreciați, motivați și implicați, aceștia sunt mai înclinați să rămână în cadrul organizației și să contribuie la atingerea obiectivelor pe termen lung”, conform lui Lăcătușu.

Interbrands Orbico a desfășurat mai multe programe CSR. La nivel local există programul „Be Better Together”. Este un marathon al faptelor bune ce se pot face atât la nivel de companiei, dar și la nivel de implicare personală a angajaților. Prin astfel de inițiative, compania contribuie atât prin susținerea diferitelor asociații. De asemenea, o bună parte a bugetului este alocată sprijinirii cazurilor sociale ale angajaților.

„Campaniile precum “De Mărțișor, donează pentru viață”, “Orbico Games”, “Back to School” sau ”Târgul de iarnă cu vânzare” sunt doar câteva dintre inițiativele în care ne implicăm și prin intermediul cărora întoarcem faptele bune în societate”, a susținut Laurențiu Lăcătușu.