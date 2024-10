Economie Josef Reiter, BMW: Toate fabricile importante ale grupului folosesc produse realizate în România







BMW Group România a fost nominalizată de către revista Capital în Top 300 de Companii din România. Clasamentul reunește cele mai importante companii din diverse domenii.

BMW Group România este filiala locală a grupului german, lider global în industria auto.

BMW, performanță de la an la an

Pentru companie, anul 2023 a fost unul al recordurilor, conform directorului general BMW Group România, Dr. Josef Reiter. S-a depășit nivelul de 5.000 de înmatriculări ale modelelor BMW și MINI, dar și cel de 800 de unități în cazul BMWMotorrad.

„Am încheiat cu BMW pe primul în segmentul premium. Toate aceste performanțe s-au reflectat și într-o cifră de afaceri și un profit record”, a transmis acesta pentru Capital.

Pentru anul 2024 se dorește stabilizarea performanței, dar și menținerea pe prima poziție în segmentul premium.

„Performanța pe piață ne asigură resursele să ne dezvoltăm mai departe și să întoarcem succesul nostru către clienții noștri”,a adăugat Josef Reiter.

În ceea ce privește investițiile din ultimul an, acestea au vizat în special partea de servicii post vânzare. „Acestea asigură o experiență a clientului susținută de servicii complet digitale, pentru mai multă flexibilitate și transparență, dar vor duce și la o extindere importantă a posturilor de lucru în rețeaua noastră națională. Performanța solidă pe piață ne asigură resursele să facem un pas foarte important înainte pentru a asigura o reprezentare mai bună a mărcilor noastre”, a explicat directorul general.

În România, există peste 100 de furnizori direcți. Aceștia au realizat exporturi de aproximativ 2,3 miliarde de euro către centrele de producție BMW Group din întreaga lume. Reiter a spus că toate fabricile importante ale grupului din lume folosesc produse ce sunt realizate în România.

Centru IT deschis în România

De asemenea, în acest an, grupul BMW a deschis centrul IT, BMW TechWorks, în joint venture cu NTT DATA România. Această companie este parte a unei rețele globale de centre IT BMW Group.

„BMW TechWorks va angaja deja 250 de experți IT până la final de an și, deschisă la jumătatea lui 2024, va asigura deja o cifră de afaceri de câteva zeci de milioane de euro doar în primele șase luni”, a transmis directorul general.

Contextul geo-politic de la granție a avut un impact major asupra companiei. Inițial, a fost întreruptă producția mai multor furnizori din ucraina. Automat, acest lucru a atras după sine perturbări ale producției BMW pentru câteva săptămâni în Europa.

„Pentru o vreme exista riscul, în contextul unei posibile crize de furnizare de gaze naturale și energie electrică, ca măsuri extreme, în anumite țări exista planul de a limita furnizarea acestora către industrie și astfel potențialul opririi producției. Din fericire Uniunea Europeană a navigat cu bine peste această criză și acum momentul critic a fost depășit”, a declarat Josef Reiter.