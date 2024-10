Monden Laura Cosoi, escortată până la mașină. Cine se ocupă de bunăstarea actriței







Laura Cosoi are nevoie de ajutor chiar și pentru o simplă îmbarcare în mașină. Și nu vorbim despre orice fel de ajutor, ci de unul calificat, mai ales că în situație este implicat și un nou-născut. Imaginile video, mai jos!

Îmbarcarea în mașină, o adevărată provocare

Actrița are nevoie de susținere atunci când e vorba să plece de acasă. Nu de alta, dar atunci când ai un al patrulea copil mic, lucrurile se complică drastic. Drept urmare alte două persoane se asigură că totul este în grafic. Una dintre ele aduce copilul cu scaunul special de mașină, în timp ce cealaltă supraveghează. De asemenea la supravegheat participă și Laura Cosoi care nu pare tocmai încântată de desfășurarea acțiunii.

Cu toate acestea, într-un final toată lumea s-a îmbarcat și Laura a putut să plece unde avea treabă. Laura Cosoi este la al patrulea copil. Înainte să nască aceasta a explicat că a fost deranjată de reacția oamenilor care o întrebau dacă mai face alți copii. ”Dacă mă mai întreabă cineva: «Gata, te-ai oprit?». Mi s-a părut foarte nostim o dată, de două ori, de trei ori, dar după aceea, când începi să te întâlnești zilnic cu oameni care-ți spun: «Da, dar acum e gata! Gata, nu? Adică gata, adică nu mai faci!»

”Mă deranjează intruzivitatea oamenilor”

A început să mă deranjeze puțin intruzivitatea oamenilor, pentru că mi se pare o chestie superpersonală. Fiecare face câți copii dorește și îi crește cum vrea. Sunt poate mai sensibilă acum și pentru că oricum hormonal sunt așa într-un roller-coaster și emoțional. Și pentru că real îți spun că nu m-am gândit că voi avea patru copii.

Bineînțeles că, la un moment dat, am zis: gata, OK, s-a terminat cu trei. Deci știam că oricum șansele erau foarte mici să se mai întâmple. În primul rând asta, dar după aceea am avut un moment din ăsta, când am văzut un copil mic, a fost o chestie, nu știu. Apoi când tu simți așa și când știi că soțul tău își dorește foarte mult și că e ceva ce putem să ducem”, a declarat actrița.