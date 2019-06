CSM, AVIZ NEGATIV pentru REVOCARE. Șase voturi pentru respingerea propunerii lui Toader

Secţia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ propunerii ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Kovesi.





"Secţia pentru procurori a decis respingerea solicitării ministrului Justiţiei cu privire la posibilitatea revocării doamnei procuror-şef, prin urmare avizul este unul negativ. În perioada imediat următoare hotărârea va fi motivată, va fi transmisă decidenţilor în vederea luării măsurilor legale", a declarat Codruţ Olaru, şeful Secţiei de procurori din CSM, potrivit Agerpres.ro.

Șase voturi au fost pentru respingerea propunerii lui Toader, iar unul pentru revocarea şefei DNA, au precizat surse citate de Agerpres .

UPDATE 17:03 - Secția pentru procurori a CSM a dat aviz negativ pentru cererea de revocare a șefei DNA.

Codruț Olaru, vicepreședintele CSM, a afirmat că instituția a decis să acorde aviz negativ propunerii de revocare a Laurei Codruta Kovesi. Reprezentantul nu a oferit detalii cu privire la numărul voturilor pro sau contra

UPDATE 16.30 Kovesi a demontat fiecare punct din raportul lui Toader, însă ministrul Justiției nu s-a lăsat impresionat de discursul procurorului-șef al DNA. „Discursul dumneavoastră poate fi seducător, dar este seducător doar pentru cei care nu cunosc legea”, a afirmat Toader.

„Pe mine nu m-a convins nimic din argumentele dumneavoastră” a precizat Toader.

UPDATE 16.00: Șefa DNA susține că nu a contestat niciodată autoritate Curții Constituționale. „La punctul 11, a motivat că am contestat actele autorității Curții Constituționale. Niciodată nu am contestat autoritatea Curții Constituționale. Nu am criticat.

Redăm mai jos cele mai importante declarații ale Laurei Codruța Kovesi:

La punctul 12. În toate interviurile am respectat codul deontologic al procurorilor și judecătorilor. Am spus noi suntem procurori, noi nu facem legea, aplicăm legea

La punctul 13. Referitor la opiniile pe care le-am exprimat, se regăsesc și într-un comunicat de presă. Această opinie a fost argumentată, atât în comunicat, cât și în interviurile pe care le-am dat. Mai sunt și alți mii de judecători care au exprimat o opinie critică cu privire la înființarea acestei secții.

Cred în continuare acest lucru. Această afirmație a fost scoasă din context. Da, e un festival disperat al inculpaților. Faptul că am exprimat această opinie, da, e opinia mea și o susțin. Însă, în ceea ce privește afectarea imaginii României, (...) prin ceea ce a făcut DNA s-a dovedit că lupta împotriva corupției în România este eficientă

La punctul 14. Este adevărat că am criticat propunerile de modificare ale Legilor Justiției. Faptul că am criticat un proiect de lege, că am trimis aceste opinii nu cred că sunt suficiente motive pentru a mi se cere revocarea din funcția pe care o dețin”, a completat Kovesi.

Șefa DNA a mai spus că niciuna dintre condamnările de la CEDO nu a fost dată pentru abuzuri ale procurorilor din subordinea sa. De asemenea, Kovesi a vorbit despre achitările primite în dosare instrumentate de DNA, spunând că unele dintre acestea au fost date în urma dezincriminărilor.

Despre acuzația că nu ar fi făcut corect statistica achitărilor, Laura Kovesi a precizat că este o decizie a CSM în această privință pe care a respectat-o. Șefa DNA a vorbit și despre alocările bugetare, spunând că la DNA și polițiștii sunt plătiți din bugetul direcției, spre deosebire de alte parchete.

La punctul 15 - încercarea de a obține condamnări cu orice preț. Nu știu ce criterii a avut ministrul Justiției. M-aș duce la ultima propoziție din motivele de la punctul 15. (...) Vă zic, domnule ministru, că am verificat: niciuna. Ca atare, nu mi se poate reține acest motiv total eronat, din punctul meu de vedere.

La punctul 16. Aici sunt o serie de afirmații nereale și nedovedite. Să începem cu numărul de achitări

Punctul 17 lipsa de implicare a procurorului sef in comportamentul abuziv al procurorilor. Anul trecut am sesizat CSM cu privire la un procuror, care ;i-a dat demisia. Cand am constat un procuror a ]ncalcat legea am inaintat dosar si am sesizat astfel de comportamente. Anul trecut un procuror a fost sanctionat disciplinar.

Orice abatere disciplinara este de competenta exclusiv a Inspectiei Judiciare. Eu ca procuror sef nu pot dubla controalele IJ. Au fost insa dispuse masuri cu caracter managerial.

Punctul 18 - falsificarea proelor din dosare. Este o acuzație gravă, care este nedovedită. În DNA nu se falsifică probe și nu există dovezi în acest sens. Nu s-au falsificat convorbiri telefonice ci ele au fost alterate. Modul in care sunt instrumentate convorbirile telefonice este de competenta procurorului de caz. Nu asculta procurorul sef interceptari. Convorbirile la care face ministrul Justitiei s-au dovedit a fi eronate, modificate.

La dosarul respectiv nu există nicio proba ca procurorii ar fi falsificat aceste transcrieri

Punctul 19 - tergiversarea dosarelor. Fiecare dosar este supus unui dublu control. Daca un procuror nu se ocupa de un dosar 30 de zile, acela este dat altui procuror sau se poate sesiza Inspectia Judiciara. Nu este treaba procurorului sef termenul de prescriptie. In cazul Microsoft s-au efectuat mai multe controale inclusiv ale IJ si s-a constatat ca dosarul era in prelucrare. In dosarul Microsoft nu sunt prejudicii care nu pot fi recuperate, asa cum a afirmat ministrul.

Punctul 20 - lipsa de reacție în legătură cu unii procurori. Am trimis informări scrise prin care am aratat masurile luate și am precizat si acum ca asteptam evaluarea Inspectiei Judiciare.

UPDATE 15.50: Totodată, Kovesi comdamnă faptul că Tudorel Toader își ia deciziile în funcție de dezvăluirile din presă. „Un alt motiv care nu este dovedit este cel de la punctul 10. Atitudini nedemne. Ministrul Justiției preia în motivare aspecte pe care le cunoaște din spațiul public sau dintr-un raport. Nu am folosit niciodată cuvântul decapat (...) Niciodată nu am prioritizat dosarele după calitatea unei persoane. Înregistrările care au apărut în spațiul public nu sunt originale

Pentru mine, este inexplicabil modul în care ministrul Justiției a eliminat concluziile unei probe științifice, dar reține unele afirmații pe care eu nu le-am făcut niciodată. La punctul 11, a motivat că am contestat actele autorității Curții Constituționale. Niciodată nu am contestat autoritatea Curții Constituționale”.

UPDATE 15.45: Kovesi se apără și spune că nu a prioritizat niciodată dosarele sau a folosit cuvântul „decapat” „La punctul 9. Din nou, un motiv care nu este dovedit în niciun fel - implicarea în anchetele altor procurori. Această apreciere se face pe baza unor declarații pe care le-a luat din spațiul public.

Un alt motiv care nu este dovedit este cel de la punctul 10. Atitudini nedemne. Ministrul Justiției preia în motivare aspecte pe care le cunoaște din spațiul public sau dintr-un raport. Nu am folosit niciodată cuvântul decapat. Niciodată nu am prioritizat dosarele după calitatea unei persoane.

Înregistrările care au apărut în spațiul public nu sunt originale, nu sunt autentic. Pentru mine, este inexplicabil modul în care ministrul Justiției a eliminat concluziile unei probe științifice, dar reține unele afirmații pe care eu nu le-am făcut niciodată”, a spus Kovesi la CSM.

UPDATE 15.30: Șefa DNA a vorbit și despre motivele care stau la baza revocării sale. „De la preluarea mandatului, DNA a înregistrat cele mai bune rezultate de la înființarea instituției. Am să trec direct la motivele invocate în decizia de revocare. Nu este nimic unic în asta. Există, uneori, interpretări diferit. În ceea ce privește punctul doi, am respectat atât dispozițiile legale, jurisprudența Curții Europpene ale Drepturilor Omului

La punctul 3 invocat de domnul Ministru nu am dat curs celor trei invitații de a mă prezenta în fața Comisiei Speciale. Aș vrea să vă spun că am răspuns la toate adresările care mi-au fost adresate. Am răspuns în scris. Nu m-am prezentat, am răspuns în scris. Pentru cele trei invitații, s-a făcut o verificare din partea Inspecției Judiciare și s-a decis clasarea

Punctul 4 - Nu există un conflict de natură constituțională. Îi mulțumesc domnul Toader că în sfărșit este în sfârșit decis să îmi asculte punctul de vedere.

Trec la punctul 6. Domnul ministru nu știu cum a verificat această informație, susține că acel comunicat de presă a fost retras. Este o susținere neadevărată! Este în continuare pe site-ul instiuției. Deci este un motiv nereal.

La punctul 7, trei conflict de natură constituțională. Este foarte interesantă această argumentare.

La punctul 8. Că sunt indicii că am obstrucționat activitatea de control. Se sugerează în mod nereal. V-am depus în anexă o listă scrisă de mână. Acele dosare au fost verificate. Așa zisa obstrucționare a activității de control, vă spun că acest lucru a fost verificat și s-a clasat sesizarea din oficiu. Citez: Nu s-a comis niciun act de obstrucționare. Această susținere este una reală. Nu știu ce criterii a avut domnul ministrul al Justiției. Probabil, au fost subiective, și nu obiective.

UPDATE 15.20: Laura Codruța Kovesi își susține punctul de vedere în fața procurorilor CSM. „ Am adunat dovezi că aceste motive sunt nereale, netemeinice, sunt simple susțineri. Având în vedere că la propunerea pe care ministrul de Justițșiei a înaintat-o și bazându-se pe raportul Inspecției Judiciare, acel control a vizat activitatea managerială pe perioadă 2016 și 2017. Chiar dacă a precizat că perioada este 2017-2018, eu am depus și activitatea mea și pe 2016. DNA a înregistrat cele mai bune rezultate și ele sunt prezentate. Am să iau pe puncte.

Prin raport scris, ministrul Justiției aplică retroactiv deciziile CCR. Mi se repreșoează comportmentul anterior pronunțării deciziei CCR. La punctul 2, decizia CCR că DNA și-a abrogat o funcție pe care nu o posedă. Și în acest caz, ministrul îmi reproșează că nu m-am gândit că pot intra în conflict, iar acea situație să fie în conflict între instituții.

