Reprezentatia Laurei Bretan vine dupa ce artista a mai interpretat cantece in duet cu artisti importanti, precum: Il Volo, Ethan Bortnick, Matteo Bocelli, Victor Micallef, David Foster, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri.

Multiplul castigator al premiilor Grammy, incantatorul MICHAEL BOLTON va sustine doua concerte in Romania: pe 20 iulie la Sala Polivalenta din Cluj-Napoca si pe 22 iulie la Sala Palatului din Bucuresti, ambele cu incepere de la ora 20.00!

Cantaretul si compozitorul american a vandut peste 65 de milioane de albume la nivel mondial, continuand sa plece in turnee internationale si sa incante o lume intreaga.

Cel mai nou album al artistului a fost lansat pe 8 februarie 2019 si se intitlueaza “A Symphony of Hits”. Pe acest material gasim cele mai frumoase hit-uri rearanjate in maniera simfonica sub indrumarea si cu aparitia renumitei orchestre West Australian Full Harmonic Orchestra. Albumul este disponibil pentru precomenzi.

MICHAEL BOLTON a fost remarcat la mijlocul anilor ’80 ca un adevarat exponent al baladelor soft-rock, melodii care au mers direct la inima ascultatorului. Acum este unul dintre cei mai apreciati si mai de success muzicieni din toate timpurile, cucerind public de toate varstele cu muzica si cu al sau timbru vocal inconfundabil. “How Am I Suppose To Live Without You”, “A Love So Beautiful”, “Said I Loved You… But I Lied”, “When a Man Loves a Woman”, fiind doar cateva dintre minunatele melodii ale sale.

DESPRE LAURA BRETAN

Laura Bretan este o soprană adolescentă de renume internațional, finalistă a concursului internațional America’s Got Talent 2016, și câștigătoarea ”Românii au Talent” în 2016. De la arii de operă cunoscute la balade clasice, interpretările Laurei captivează publicul, impresionând prin emoția pe care o transmite și forța cu care cântă!

S-a născut la Chicago, pe 7 aprilie 2002, părinții fiind de naționalitate română. Încurajată de mama sa, Laura a început să cânte în biserică, la vârsta de numai 4 ani, iar la 5 ani a început să cânte la pian și, în același timp, să participe și să câștige numeroase concursuri muzicale.

Dintr-o mulțime de peste 100.000 de aplicanți, Laura a fost selectată și s-a calificat în finala AMERICA’S GOT TALENT în anul 2016, primind GOLDEN BUZZER de la jurata Mel B (ex-Spice Girls), care a calificat-o direct în Galele Live.

Din acel moment, Laura a devenit o adevărată senzație mediatică. NBC, CBS, CNN, Windy City Live, WGN sau WCIU sunt doar câteva dintre stațiile TV care au invitat-o și intervievat-o. A apărut în publicații ca: Today’s Show, Country Living, Chicago Tribune, NBC online etc.

A CANTAT CAM PESTE TOT IN LUME

A cântat Imnul National al Statelor unite pentru White Sox sau Chicago Bulls

A cântat la Gala Shema (Israel), dedicate celebrării a 70 de ani de la independența

Israelului.

A cântat la Convenția Choice Hotels în Las Vegas

A cântat în Germania, Italia, Emiratele Arabe, Elveția, Marea Britanie și Israel

În România a cântat în evenimente speciale precum: Gheorghe Zamfir și Prietenii (Zilele

Bucureștiului 2018) / Vrancea Eroică (2018)

A cântat la Sala Palatului, la Ateneul Român din București și la Opera din Cluj

A cântat cu celebrități ca: David Foster, Il Volo, Andre Rieu, Ethan Bortnick, Matteo Bocelli,

Victor Micaleff, Jay Leno,Trisha Yearwood, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri

A câștigat inimile românilor la Finala Națională Eurovision Contest 2019 unde a câștigat locul 2

ARE LA ACTIV O BOGATĂ ACTIVITATE DE BINEFACERE ȘI FILANTROPIE

A cântat cu David Foster la Sony Pictures Studios pentru strângerea de fonduri Duchenne Syndrome.

Gala Gateway for Cancer research, ortganizată de Cancer Treatment of America.

Gala „The Happy Hearts Foundation”

Gala The Parachute din Toronto, Canada, unde a cântat alături de Stephan Moccio

Evenimentul The Shrine Hospital, oferit de Arts4kids

Gala aniversară Project Harmony la Opera Omaha.

Gala University of Chicago Cancer Research Foundation.

Celebrarea a 100 de ani a Boystown în Omaha

A donat o parte din veniturile provenite din concerte fundației Safe Haven, pentru ajutorarea celor fără adăpost.

A fost numită ambassador al Star of Hope International, organizație de ajutorare a copiilor săraci, orfani sau cu dizabilități.

Biletele se gasesc la urmatoarele categorii de preturi:

CONCERT SALA POLIVALENTA, CLUJ-NAPOCA – 20 IULIE:

Michael Bolton LIVE in Concert • Cluj Napoca: VIP – 288 lei, Categoria I – 228 lei, Categoria II -200 lei, Categoria III – 188 lei, Categoria IV – 148 lei

CONCERT SALA PALATULUI, BUCURESTI – 22 IULIE: 22 Iulie 🎙 Michael Bolton LIVE in Concert • Bucuresti: VIP – 588 lei, Categoria I – 488 lei, Categoria II – 388 lei, Categoria III – 300 lei, Categoria V – 188 lei, Categoria VI – 128 lei

BILETE în rețelele:

iaBilet.ro 👉 http://bit.ly/BileteMichaelBolton

Eventim.ro 👉 http://bit.ly/EventimMichaelBolton

Bilete.ro 👉 http://bit.ly/BileteRoMichaelBolton

Blt.ro – Bilete Online 👉 http://bit.ly/BltMichaelBolton

Entertix.ro 👉 http://bit.ly/EntertixMichaelBolton

Mai multe detalii pe www.GQEntertainment.ro / www.fb.com/GQEntertainemnt.ro

