Monden Larisa Uță dezvăluie motivele tăcerii după divorțul de Alin Oprea. Ce a făcut-o să vorbească







La trei ani după despărțirea de Alin Oprea, Larisa Uță a ales să dezvăluie motivele care au făcut-o să păstreze tăcerea până acum, dar și factorii care au convins-o să își prezinte public propria versiune a evenimentelor în acest moment.

Fosta parteneră a artistului spune că a ales să se țină departe de valul de mesaje negative din partea publicului, acesta fiind unul dintre principalele motive pentru care a preferat să nu se pronunțe până acum.

Motivele pentru care Larisa Uță a evitat să vorbească despre despărțirea de Alin Oprea

Fosta soție a lui Alin Oprea a transmis un mesaj în care a subliniat că nu se consideră nici sfântă, nici perfectă, însă după o căsnicie de 23 de ani și având doi copii, nu crede că merită să treacă prin astfel de experiențe.

Ea a mărturisit că, inițial, a simțit o eliberare în urma lucrurilor nespuse și neclarificate, atât din partea ei, cât și a copiilor.

„Am știut că va urma valul de hate. A fost unul dintre motivele care m-au făcut să tac toți acești ani. Prieteni buni m-au sfătuit să nu dau apă la moară și bine au făcut”.

Larisa Uță a menționat că a crezut că este suficient de vindecată pentru a face față comentariilor de pe conturi false, care par de neconceput pentru o persoană care a trecut prin atâtea.

Ea a subliniat că există oameni frustrați care generează rău fără a avea nimic de câștigat, contribuind la un val de atenție mediatică bazat pe scandaluri, nu pe adevăr.

Nu a vrut să-și spele rufele în public

„Nu mi-a plăcut niciodată să văd cupluri care se ceartă în presa asta este motivul pentru care am tăcut, dar coșmarul nostru nu se oprește niciodată, pentru ca o parte din cuplu se hrănește cu asta.

Mi s-a spus că asta e România, că toată lumea atacă pe toată lumea, să nu o iau personal”, a mai scris Larisa Uță.

Fosta soție a artistului a mai dezvăluit că nu a citit mesajele și nici nu intenționează să o facă, deoarece consideră că acestea îi reprezintă pe cei care le-au trimis, nu pe ea. A subliniat că oamenii frumoși și educați, chiar și atunci când nu sunt de acord cu ceva, aleg să reacționeze diferit.

Larisa Uță a dorit să-și prezinte și partea ei de poveste

Spune că a primit sute de mesaje de la persoane dragi, inclusiv de la unii pe care nu i-a mai auzit de ani de zile, dar și de la oameni necunoscuți, atât femei, cât și bărbați neutri.

„Nu au fost multe publice… înțeleg… mulți nu vor să se expună, deși tocmai curajul meu de a ieși în față i-a făcut să îmi scrie. Nu te poți lupta cu așa ceva… Nu am făcut-o niciodată.

Sătulă de atâtea atacuri a fost doar credința mea ca, acolo undeva, trebuie să existe și my side of the story și dacă pe cineva interesează să o poată găsi”, a mai punctat Larisa Uță pe Facebook.