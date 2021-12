Laptele cald, cel mai bun somnifer! Cum te ajută să adormi și ce beneficii are asupra sănătății

O mulțime de persoane au apelat la mai multe metode pentru a avea un somn odihnitor: yoga, meditație, o cană cu ceai, muzică relaxantă sau lapte cald.

Laptele conține o varietate de aminoacizi, elementele constitutive ale proteinelor, care pot favoriza somnul. O băutură caldă te poate ajuta să te liniștești și să îți pregătești creierul pentru un somn profund, au declarat experții pentru Live Science.

„[Unul] dintre motivele pentru care laptele cald îi face pe oameni somnoroși este pentru că îți amintește de persoana care a fost destul de amabilă să ți-l dea când erai mai tânăr”, a declarat Michael Breus, psiholog clinician, specialist în somn certificat în California și autor al cărții „Noapte bună: The Sleep Doctor’s 4-Week’s Program to Better Sleep and Better Health” (Dutton Adult, 2006). Asocierea liniștitoare poate ajuta la scăderea anxietății dinaintea somnului, a spus el.

Secretul unui somn profund

Triptofanul din lapte conține proprietăți care te ajută să adormi mai ușor. Triptofanul este un aminoacid important, obținut din alimentație. După ce ați ingerat triptofan, prin consumul de lapte sau prin consumul de alimente precum ouă, curcan, pește, soia sau alune, organismul își ia serotonina, o substanță care se transformă în hormonul somnului.

Melatonina ajută la reglarea ritmului circadian natural al organismului, sau a ceasului său intern de 24 de ore, potrivit unui studiu din 2017 publicat în revista Current Neuropharmacology. Serotonina,hormonul fericirii, favorizează somnul.

Alți medici au declarat că efectul de „somnifer” pe care oamenii îl simt după ce beau lapte este dat de băutura caldă, de obișnuința unui ritual de seară sau chiar de efectul placebo. Dacă ne inducem că laptele ne ajută să dormim, organismul nostru va crede asta.

„Chiar dacă o persoană ar da pe gât atât de mult lapte, nu este clar dacă dozele mari de triptofan ar fi suficiente pentru a o face să se simtă suficient de somnoroasă. Laptele, la urma urmei, conține mulți alți compuși care concurează pentru a intra în creierul nostru prin sânge. Lin Zheng și Mouming Zhao, cercetători în domeniul alimentar de la Universitatea de Tehnologie din China de Sud, sunt de acord că efectul de inducere a somnului al triptofanului din lapte este limitat.”, potrivit livescience.com