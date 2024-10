Fotbal în LaLiga. Real Madrid și Barcelona promit spectacol total în El Clasico

LaLiga are în program, sâmbătă, 26 octombrie, derby-ul Real Madrid -FC Barcelona, El Clasico așa cum este cunoscut. Partida de fotbal, de pe Santiago Bernabeu va începe de la ora 22.00.

Ambele echipe vin după victoriile obținute în Champions League și promit că vor face spectacol pentru suporteri. Real Madrid și Barcelona își împart primele două locuri înainte de etapa cu numărul 11.

Real Madrid și Barcelona sunt programate să se întâlnească în primul El Clasico din sezonul competițional 2024-2025. Meciul a fost programat în etapa a 11 din LaLiga. În România, derby-ul spaniol va fi transmis de posturile de televiziune Digi Sport 1 şi Prima Sport 1.

Cele două echipe se confruntă în cea de-a 189-a partidă din campionatul spaniol. Real Madrid conduce cu 79 de victorii, în vreme ce Barcelona a obținut 74 de succese. Alte 35 de meciuri s-au terminat la egalitate. În total, însă cele două echipe s-au confruntat de 257 de ori. Și la acest capitol, Real Madrid este în frunte cu 105 victorii. Barcelona a câștigat de 99 de ori, iar în 52 de meciuri rezultatul a fost de egalitate.

În actuala ediție din LaLiga la fotbal, gazdele, Real Madrid ocupă locul doi, cu 24 de puncte. Madrilenii au obținut șapte victorii și trei rezultate de egalitate de egalitate, în cinci meciuri. În etapa precedentă, Rea s-a impus în fața celor de la Celta Vigo cu scorul 2-1. Alături de Atletico, Real este singura echipă fără înfrângere din actuala ediție de campionat.

Barcelona ocupă locul 1, cu 30 de puncte. Catalanii merg la Madrid după nouă victorii și o înfrângere înregistrate. În etapa precedentă Barca a câştigat, acasă, cu Sevilla, scor 5-1. Barcelona are cel mai puternic atac din campionatul spaniol, cu 33 de goluri marcate, urmată de Real Madrid, cu 21 de reușite.

Real Madrid are still on top when it comes to El Clásico 💥⚪️ pic.twitter.com/y4oep3BdBe

— OneFootball (@OneFootball) October 25, 2024