LACRIMI ÎN DIRECT. Două vedete AU DECIS SĂ FIE SINCERE şi să spună totul, fără rezerve. Să fie ANUNŢUL ANULUI?

Lacrimi printre vedete. Ilinca Vandici, prezentatoare TV, a transmis un mesaj foarte emoționant prin care le mulțumește persoanelor din viața sa.





Ilinca Vandici, frumoasa prezentatoare TV, a transmis un mesaj foarte frumos în platoul FanArena! Cu lacrimi în ochi şi vizibil emoţionată, Ilinca le-a mulţumit tuturor pentru că au fost alături de celebra prezentatoare şi că speră ca pe viitor acest proiect frumos să existe în aceeaşi formulă!

„Am revenit înapoi la FanArena, aş vrea să le mulţumesc invitaţilor noştri din această seară. Cred că am încheiat cum nu se putea mai bine acest sezon de FanArena. Sunteţi absolut fabuloşi, a fost o plăcere să stăm de vorbă cu voi în această seară.

Aş vrea să vă mulţumesc vouă. Sunt emotivă, sunt un om care are un suflet cald şi mare. Aş vrea să vă mulţumesc că ne-aţi acceptat şi cu bune şi cu rele în acest sezon. Aş vrea să vă cer iertare dacă v-am greşit, aş vrea să cer să fiţi îngăduitori şi să ne apreciaţi dacă am reuşit totuşi să facem ceva bun.

Aş vrea să ştiţi că am dat tot sufletul pentru ca acestă emisiune să fie pe placul vostru. Să încercăm să păstrăm cât am putut şi chiar am făcut asta, o balanţă egală către ambele părţi. Tot ce facem este datorită vouă, voi sunteţi extrem de importanţi pentru mine personal. Şi vă mulţumesc, pentru că pentru voi sunt şi datorită vouă am ajuns ceea ce sunt. Vladimir, aş vrea să-ţi mulţumesc şi ţie pentru tot acest sezon. A fost o experienţă de neuitat, pe care sper să o retrăim”, a transmis Ilinca Vandici cu lacrimi în ochi, conform Wowbiz.

