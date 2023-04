Laboratoarele din China pregătesc soldați rezistenți la bombe nucleare. Succesul acestui experiment este fără precedent 

O echipă de oameni de știință din domeniul medical militar din China a anunțat că a inserat o genă de la ursul de apă în celulele stem umane și astfel a crescut semnificativ rezistența acestor celule la radiații. Cercetătorii au mai spus că succesul în acest experiment fără precedent ar putea duce la soldați super rezistenți, care ar putea supraviețui unui atac nuclear.

Proiectul a fost dezvăluit pentru prima dată în jurnalul Military Medical Sciences și a câștigat din ce în ce mai multă atenție și interes în comunitățile științifice, dar ridică și dileme etice serioase, în ciuda faptului că experimentul a fost apărat de cercetători, spunând că este „total legal”.

Nevertebratul cu numele de tardigrad ar putea fi cheia supraviețuirii și longevității umane

Oamenii de știință au considerat de mult timp că urșii de apă, cunoscuți și sub numele de tardigrad, pot deține secrete genetice care ar putea fi într-o zi cheia supraviețuirii și longevității umane. Nevertebratul răspunzător pentru gena care a întărit celulele stem se numește tardigrad (Hypsibius dujardini). Este cel mai mic, dar și cel mai rezistent animal de pe Pământ: măsoară între 1,5 milimetri și o zecime de milimetru, are opt picioare, nu are plămâni și nici sistem circulator.

Tardigradele sunt minuscule şi practic indestructibile. Animalele microscopice sunt capabile să supraviețuiască într-o oală cu apă clocotită sau chiar în vidul rece și întunecat al spațiului. În august, o navă spațială israeliană care transporta tardigrade ca parte a unui experiment științific s-a prăbușit pe Lună, iar oamenii de știință cred că ar fi supraviețuit.

Rezistența excepțională a tardigradelor provine în mare măsură de la o genă care produce proteine ce acționează asemenea unui scut pentru a proteja celelalte celulele împotriva radiațiilor și a condițiilor vitrege din mediul înconjurător.

Aproape 90% dintre celulele embrionare umane cu gena ursului de apă au supraviețuit expunerii letale la radiații cu raze X

După ce a izolat gena de la o Tardigrade capabilă să producă proteine ​​asemănătoare scutului care pot proteja împotriva radiațiilor și a altor daune, echipa chineză a spus că „a găsit o modalitate de a introduce această genă în ADN-ul uman folosind CRISPR/Cas9, un instrument de editare a genelor acum disponibil în majoritatea laboratoarelor.

În experimentul lor de laborator, aproape 90% din celulele embrionare umane purtătoare ale genei de tardigrade au supraviețuit unei expuneri letale la radiații cu raze X, arată echipa condusă de profesorul Yue Wen, de la laboratorul de biotehnologie a radiațiilor din cadrul Academiei de Științe Militare din Beijing.

Cercetătorii prevăd, de asemenea, era viitorului „super soldat” și a oamenilor modificați genetic capabili să supraviețuiască apocalipsei nucleare.

Gena de la tardigrad nu a dus la mutații dăunătoare

Există temerea că adăugarea unei gene de tardigrad în celulele embrionare umane ar putea duce la mutații dăunătoare sau chiar la distrugerea celulelor-gazdă, din cauza decalajului genetic foarte mare dintre cele două specii.

Însă, potrivit rezultatelor cercetătorilor chinezi, celulele umane au fost surprinzător de receptive la gena tardigradelor.

Analiza genetică nu a detectat nicio mutație în cromozomii celulelor modificate, care au funcționat în mod normal și chiar au crescut mai repede în anumite stadii de dezvoltare, arată echipa profesorului Yue Wen.

Unul dintre proiectele viitoare ale cercetătorilor chinezi este de a transforma celulele stem embrionare modificate cu gena tardigradelor în celule producătoare de sânge, relatează scmp.com.