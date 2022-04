La un pas de o nouă dramă, un artist din România face acuzații dure. Tatăl său este în mare pericol

Cântărețul Nicolae Turcu trece, din nou, printr-o nouă perioadă cumplită. Artistul și-a pierdut copilul, iar acum este în pericol să se confrunte cu un nou deces, cel al tatălui său, care este foarte bolnav.

Acuzațiile pe care le-a adus medicilor artistul Nicolae Turcu

El acuză cadrele medicale că i-au umilit părintele doar pentru că este în vârstă. „Tata are cancer. De la serviciul de urgenţă ni l-au transferat la o clinică medicală. A fost mutat pe un salon tampon, am înţeles că ăsta este protocolul însă pe noi nu ne-a anunţat nimeni. Am sunat la UPU ulterior, să vedem unde l-au dus pe tata pentru că avea medicamente foarte importante de luat pentru boala pe care o are şi celelalte boli acumulate. Eu eram neliniştit, nu ştiam dacă i se administrează tratamentul sau nu.

Protocolul le interzice aparţinătorilor accesul înăuntru. Am vorbit cu portarul, am detaliat situaţia tatălui meu şi am vrut să vorbesc cu doctorul de gardă, nu s-a putut. Cu o asistentă am vorbit foarte târziu, nu am reuşit să dau de un medic de gardă care să spună dacă tata e stabil, dacă e în regulă, dacă îşi ia medicamentele”, a afirmat Nicolae Turcu, după cum titrează Antena 3.

Care sunt marile reproșuri ale cântărețului

„Sâmbătă în schimb am găsit un număr de telefon pe internet de la clinica respectivă, clinică de stat, am spus că e tata internat la Interne. După mai multe încercări am găsit unde e tata, mi-a răspuns o asistentă (…). Asistenta i-a pus telefonul la îndemână, am vorbit cu el (…). În timp ce eu vorbeam cu el intră asistenta și îi spune „ce dracu îi pui pe ăștia să mă sune că am și alți bolnavi”. Tata nu a zis nimic”, a mai afirmat artistul pentru sursa citată.

El a mai precizat că tatăl său a avut un test covid pozitiv în spital. Mai apoi un alt test a avut rezultat negativ. „Tata e batjocorit în spital doar pentru că e bătrân”, acuză Turcu.