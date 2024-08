Monden La plecarea lui Nicu Covaci: Și zorile s-au dus/Ce rece bate vântul!







România. Curg mesaje de adio după moartea fondatorului trupei Phoenix, Nicu Covaci. Politicieni, dar și alți artiști au transmis diverse mesaje pe rețelele sociale prin care își exprimă tristețea și își iau adio de la cântăreț.

Fondatorul trupei Phoenix a murit în cursul serii de vineri, 2 august, la 77 de ani. Acesta era internat în spital de mai bine de o lună, iar în ultimele zile starea lui de sănătate s-a agravat.

Mircea Baniciu, mesaj de rămas bun de la Nicu Covaci

Mircea Baniciu, fost membru al trupei Phoenix și cel cu care Covaci a fost în tensiuni în ultimii ani, a transmis și el un mesaj pe rețelele sociale, alături de câteva fotografii alături de artist.

„Drum lin Nicu Covaci! Regrete imense!”, a scris Radu Baniciu pe Facebook.

Acesta a publicat și o fotografie de la începuturile trupei Phoenix.

Marcel Ciolacu și George Simion au reacționat și ei

Și politicienii au venit cu reacții și mesaje după moartea lui Nicu Covaci.

Premierul Marcel Ciolacu a transmis câteva versuri din melodia trupei Phoenix „În umbra marelui urs”.

„Apus peste apus

Ce iute trece timpul

Și zorile s-au dus

Ce rece bate vântul!

Dumnezeu să îl odihnească în pace pe marele Nicu Covaci. Mulțumesc!”, a scris Marcel Ciolacu pe rețelele sociale.

Premierul a completat că Phoenix a fost și trupa tinereții sale.

Și George Simion a publicat o imagine în care dă mâna cu artistul, transmițând că: „România din ceruri e mai bogată… Dumnezeu să te așeze în ceata drepților, Nicu Covaci!”.

Nicu Covaci a murit la câteva luni după moartea plecarea lui Moni Bordeianu

Moartea lui Covaci vine la doar câteva luni după ce Moni Bordeianu, un fost membru al trupei, a murit.

Cei doi au urcat pe scenă împreună în anul 2022, iar atunci Doru Ionescu, realizator de emisiuni, a publicat câteva fotografii cu ei de pe scenă.

„Încă din liceu m-am apropiat de Phoenix, din clasa a XI-a. Întâi ca un adolescent care se ducea în fiecare sâmbătă la dans, la clubul Lira, de lângă Piața Maria, unde cântau ei.

Trupa îl avea solist pe Moni Bordeianu și se cântau coveruri după hiturile marilor formații englezești: The Beatles,The Rolling Stones, The Kinks, The Who, iar piesele de rezistență erau: Lady Madonna, Satisfaction, You Realy Got Me, Sunny Afternoon, My Generation”, transmitea și regizorul Andrei Ujică după moartea lui Moni Bordeianu.