Formația românească de hip-hop La Familia a fost somată să înlăture, din cadrul clipului muzical „Terorist”, imaginea tatălui actriței Oana Pellea, folosită abuziv. Trupa muzicală nu a cerut nimănui aprobare pentru folosirea imaginii lui Amza Pellea în clipul făcut public, însă a atacat-o pe actrița de film pentru cererea înaintată.

Context

Trupa românească de hip-hop La Familia a folosit, în cadrul unui clip muzical, un fragment din filmul Mihai Viteazu, regizat de Sergiu Nicolaescu. Rolul domnitorului Mihai Viteazu a fost jucat de Amza Pellea, tatăl actriței Oana Pellea.

Soliștii trupei nu au cerut nimănui aprobare în acest sens. Conform afirmațiilor actriței Oana Pellea, ea este singura deținătoare a drepturilor de imagine și de autor a tatălui său, motiv pentru care a luat act de cele întâmplate și a sesizat organele competente ale statului.

Cum s-au scuzat soliștii

Soliștii formației muzicale românești au susținut că au introdus secvența imaginii lui Mihai Viteazu, jucat de Amza Pellea deoarece „deoarece e unul dintre filmele ce ne-au emoționat în copilărie, acest episod e unul crucial în istoria și identitatea Românească, iar interpretarea lui Amza Pellea a fost genială”.

Ei, însă, nu s-au oprit aici, sugerând că, în ciuda sesizării organelor statului, o idee nu poate fi arestată sau cenzurată.

„ Dragă Oana Pellea, e doar o formă de respect pe care am arătat-o, nu trebuia să sesizezi poliția economică, crezi că poate fi arestată sau cenzurată o idee?

Căci ce altceva a făcut Mihai dacă nu să reafirme o idee? O identitate. Un adevăr ce nu poate fi învățat, ci un adevăr ce se relevă în timp ce îl trăiești. Piesa ar fi avut același efect și fără acest fragment, a fost doar o dorință a noastră personală de a aminti contemporanilor noștri imaginea unor personaje reprezentative din istoria lor… chiar și cea cinematografică”, au afirmat artiștii.

Oana Pellea nu a cerut drepturi bănești

Cu toate că putea să o facă, actrița Oana Pellea nu a solicitat trupei muzicale drepturi bănești și nici n-a avut în vedere inițierea unor demersuri suplimentare. Actrița și-a exprimat doar nemulțumirea față de folosirea imaginii tatălui său, fără ca ea să-și ofere acceptul.

„Nu există niciun scandal. Am vizionat clipul respectiv și am văzut ca imaginea tatălui meu, interpretând rolul Mihai Viteazul a fost folosită. Am urmat drumul legal. M-am interesat la CNC dacă s-a obținut aprobare pentru folosirea respectivului fragment. Nu există această aprobare.

Actrița a informat că a sesizat în acest sens ORDA, care a transmis informația mai departe serviciului de Poliție. Oana Pellea a subliniat că nu dorește drepturi bănești, ci doar ca imaginea părintelui său să fie îndepărtată din clipul muzical. Lucru care s-a și întâmplat”, a scris Oana Pellea pe Facebook.

„Am sesizat ORDA specificând ca sunt deținătoarea unica a drepturilor de imagine și de autor a tatălui meu, specificând că AMZA PELLEA este marcă înregistrată. Nu am fost întrebată dacă sunt de acord cu folosirea imaginii tatălui meu in acest clip. ORDA a trimis sesizarea mea la Poliție. Poliția a contactat firma producătoare. Nu am cerut drepturi bănești”, a mai adăugat Oana Pellea.

Totuși, artista i-a taxat pe soliștii trupei La Familia, semnalându-le subtil că există o legislație pe care ar trebui să o respecte.

„Singura cerere a mea a fost ca fragmentul respectiv să fie eliminat din clip, ceea ce s-a întâmplat. Atât. Menționez ca aceasta este unica clarificare pe care o consider necesară. Cu acestea, consider discuția închisă. Ar mai fi de adăugat… că imaginea unui artist nu poate fi folosită după bunul plac de către nimeni. Sunt legi”, a conchis Oana Pellea, conform click.ro.