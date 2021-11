Rareș Bogdan se încălzește pentru funcția de ministru. Mesaj tranșant pentru Marcel Ciolacu

Rareș Bogdan l-a desființat pe Marcel Ciolacu, imediat după învestirea Guvernului Ciucă. Europarlamentarul l-a criticat pentru discursul pe care l-a ţinut în Parlament, avertizându-l că aroganțele nu au ce căuta într-o coaliție.

Rareș Bogdan: Aroganțele nu au ce căuta într-o coaliție. Cred că a încurcat discursurile

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, l-a atacat joi pe Marcel Ciolacu, președintele PSD, după ce acesta l-a acuzat indirect pe Klaus Iohannis de minciună în discursul de la învestirea guvernului Ciucă.

”Suntem nevoiți să colaborăm cu PSD, nu că ne iubim sau că îmi este simpatic domnul Ciolacu. Nu îmi este deloc simpatic, dar sunt suficient de matur cât să mergem mai departe. Eu cred că domnul Ciolacu a greșit discursul, era scris pentru căderea Guvernului Cîțu. Îi rog pe colegii mei data viitoare când se întâmplă acest lucru să reacționeze. Domnul Ciolacu a încurcat discursurile de bucurie că are România un Guvern.

Aroganțele nu au ce căuta într-o coaliție. Nu e un discurs pentru un guvern din care PSD face parte. Cred că a încurcat discursurile. Rog ca data viitoare colegii mei din PNL să reacționeze. Îi dojenesc pe colegii mei parlamentari că nu au reacționat. Suntem PNL, nu putem fi umiliți de nimeni. Nu vom tolera ca PNL să fie pus la colț, nu vom tolera ca PNL să nu fie respectat. Partidul are premierul, are un premier bun și am încrede în el”, a declarat Rareș Bogdan.

Rareş Bogdan aruncă bomba: În 2023 voi veni ministru

Marcel Ciolacu a anunțat că PSD și PNL au stabilit mecanismul de funcționare al viitorului executiv: „Există o dată exactă: 25 mai 2023 este data la care se va face rotația, prin Parlament. Premierul demisionează, cade tot cabinetul, apoi se vine iar în Parlament cu noul premier și un nou program de guvernare”.

În replică, Rareș Bogdan a anunțat că: „În 2023, în 25 mai, se va face o rotaţie la nivel de premier şi la nivel de miniştri, secretar general, doi miniştri, şi i-am spus domnului Ciolacu, după aceste negocieri, următoarele: pentru că am văzut comportamentul dvs. în aceste zile, vă spun de acum, nu voi pleca acum pentru că am nişte proiecte de încheiat, dar pe data de 25 mai veţi fi cu mine în Guvern, domnule Ciolacu, voi fi la masă cu dvs. în Guvern din partea PNL, pe un post pe care nu îl pot dezvălui încă.

Voi veni în Guvern tocmai pentru a mă asigura că aroganţele nu au ce să caute, pentru că de-a lungul timpului am văzut mulţi lideri social-democraţi, poate la rândul lor de bună credinţă, dar care au eşuat în aroganţe. Eu cred că nu are ce să caute orgoliul şi aroganţa într-o coaliţie. Noi nu vrem să umilim pe nimeni”.

Rareş Bodgan n-o iartă nici pe Raluca Turcan: E o iresponsabilitate totală

După declarația iresponsabilă făcută de Raluca Turcan când a afirmat că nu mai sunt bani de pensii și că Florin Cîțu a luat bani de la pensii pentru a da primarilor, prim-vicepreședinte PNL, anunță că va propune sancționarea Ralucăi Turcan în PNL.

„M-a deranjat și pe mine și pe alți colegi. Sunt absolut convins că dacă doamna Turcan ar fi făcut parte din guvern, la orice minister, probabil și la Sport, nu ar fi avut o astfel de atitudine. În astfel de momente se văd liderii politici, se vede maturitatea lor și nu cred că un lider politic care nu înțelege momentele complicate prin care trece un partid”, a declarat europarlamentarul.

Şi continuă: „Să nu credeți că vreunul din echipa de negociere sau din PNL este fericit de această alăturare, vă asigur că nu. Eu nu voi critica colegii mei în spațiul public, o să-i spun Ralucăi ce am de spus în cadrul biroului PNL.

E o iresponsabilitate totală și o piatră de moară pe care i-a aruncat-o domnului Nicolae Ciucă în brațe, înainte cu o zi ca acesta să fie votat, înainte cu o zi ca colegii mei, cei opt miniștri, să treacă prin furcile caudine ale comisiilor parlamentare. Cred că un lider politic trebuie să se gândească înainte de a scoate un cuvânt pe gură. Cred că prin ceea ce a făcut, Raluca Turcan s-a descalificat ca lider al PNL. Este inadmisibil”, a declarat Rareș Bogdan la Digi24.