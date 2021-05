Cu toate că erau divorțați cu acte în regulă de 12 ani, Simona Florescu și Ion Dichiseanu continuau să se vadă rămânând o familie adevărată. Ca doi oameni civilizați își creșteau împreună nepoțica implicându-se în educația ei.

„En nu am știut ce vârstă are Dichi până ne-am casătorit”

Simona Florescu a devenit soția lui Ion Dichiseanu, în anul 1986, când avea doar 19 ani, iar actorul cu 35 de ani mai mult. Cântăreața spune că nu a interesat-o niciodată vârsta bărbatului pe care îl iubea și că a aflat abia la Starea Civilă câți ani are, respectiv 54. Mult timp, Simona a pus la suflet bârfele celor din jur și avea senzația că Dichi a luat-o de nevastă pentru că își dorea un copil, nu pentru că o iubea cu adevărat.

„Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment.

La un an de la căsătorie a venit pe lume fiica lor, Ioana

Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el și la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastra pentru că el era bătran.

S-au pus pariuri că nu rezistăm împreună! Oamenii erau răi și mult timp am avut și eu senzația că ne-am căsătorit pentru că el își dorea un copil, nu pentru că mă iubea pe mine!’, a povestit Simona la un moment dat.

La rândul său, întrebat ce l-a determinat să o aleagă pe Simona ca soție, Ion Dichiseanu a răspuns: „Dintre sute de femei eu am ales-o pe ea! Avea 19 ani, dar era precoce. Avea o minte sclipitoare și m-a cucerit’.

„Am simţit că tu poţi să fii mama copilului meu!’, i-a mărturisit actorul, curtat la viața sa de multe femei frumoase și celebre.