Istoria secreta La ce filme se uita Ceaușescu. Pentru restul românilor erau interzise







Nicolae Ceaușescu era fascinat de filmele din Occident. În colecția familiei sale se aflau pelicule celebre precum „Ben Hur” și „Mad Max”. Mai surprinzător este faptul că dictatorul nu era interesat de filmele omagiale în care era lăudat.

Unele casete video nu aveau subtitrare și erau dublate în germană. Totuși, Ceaușescu le viziona fără probleme. Aceste detalii au fost descoperite de Eugen Ștefan Chiriac, cineast la Studiourile Buftea, după patru luni de cercetare.

La ce filme se uita Nicolae Ceaușescu?

„Nicu Ceaușescu avea în colecția de casete (ce s-a mai păstrat) filme de foarte bună calitate pe care le-a și văzut: Atlantic City; Ben Hur; The third wave a lui Alvin Toffler (trimis personal de acesta lui Ceaușescu cu o scrisoare corespunzătoare de lingușire) ; Mad Max 1; Războiul Anglo-Argentinian din Falkland; filmul experimental Koyaanisqatasi a lui Godfrey Reggio, 1982 (extraordinar film pe care l-am descoperit cu acest prilej); Borsalino; filme cu mafia din seria cu Belmondo etc. Pe lângă toate acestea, foarte multe casete cu cascadori auto și moto (“The cannonball run”, de exemplu), majoritatea S.U.A., dublate în limba germană, semn că erau aduse de acolo. Nu cred că conta foarte mult ce spuneau ăia, ci doar imaginile”, a scris pe Facebook Eugen Ștefan Chiriac.

Studiind uzura casetelor, cineastul a concluzionat că Nicolae Ceaușescu nu era interesat de filmele dedicate cultului personalității sale. Deși apropiații regimului se strădiau să împodobească casetele, Ceaușescu le ignora complet.

Dictatorul avea tehnologie de ultimă generație

Casetele proveneau în mare parte de la ambasadele României în diverse țări. Acestea conțineau materiale difuzate de televiziunile naționale.

„Ca dotare tehnică, videoteca lui Ceaușescu era de top, high end pentru acea perioadă, fie și după standarde occidentale: -Video Sony BetaMax, modelul mare, greu SL-5000 cu televizorul adiacent Sony KV-16-4E; -Video Umatic (nu cunosc modelul), dar pot bănui că avea early models cu carcasa de lemn; -playere VHS.

La capitolul televizoare, radiouri si magnetofoane, era fan marca Grundig. Tot în colecția Ceaușescu există și un videomagnetofon Akai, incredibil de rar, cu benzile aferente, aflat în patrimoniul Studiourilor Buftea”, a mai spus cineastul.

Filmările private ale familiei Ceaușescu erau realizate de Pantelie Tuțuleasa, ajutat de Stejărel Grânea, profesor la Facultatea de Cercetări Navale din Constanța. Acesta se ocupa și de videoteca personală a Ceaușeștilor.

Stejărel Grânea avea o relație apropiată cu Nicușor Ceaușescu, cu care discuta liber. Tot el se ocupa de "montajele electronice" pentru familia Ceaușescu. În anii ’80, lipsa de casete BetaMax a devenit o problemă. Stejărel era nevoit să șteargă înregistrările vechi și să pună altele noi peste ele.