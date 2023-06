La ce avere a renunțat Gina Pistol pentru a putea forma o familie fericită alături de Smiley. Acum s-a aflat totul

Sezonul 11 din „Chefi la cuțite” se apropie de final și odată cu el și parcursul frumoasei Gina Pistol la Antena 1. Prezentatoarea încheie astfel o colaborare de peste șapte ani cu postul TV Antena 1.

Pentru un sezon de „Chefi la cuțite”, Gina Pistol primea un salariu de 15.000 de euro. Cu alte cuvinte, pentru toate sezoanele de până acum prezentate de ea, aceasta a încasat 135.000 de euro, potrivit tvmania.ro .

Mai mult, soția lui Smiley a fost și prezentatoarea show-lui America Express. Pentru doar patru săptămâni de filmare, atât cât dura un sezon, Gina Pistol încasa nu mai puțin de 45.000 de euro, potrivit impact.ro. Dat fiind faptul că a prezentat trei sezoane ale acestei emisiuni, Gina Pistol a primit 135.000 de euro în 12 săptămâni de filmare. Cu alte cuvinte, se poate spune faptul că superba prezentatoare a renunțat la o mică avere pentru a-și dedica întregul timp familiei sale.

Este de menționat faptul că Gina Pistol are mai multe contracte de imagine și campanii care îi aduc și în prezent venituri importante.

Gina Pistol: Le mulțumesc celor trei magnifici

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că de-a lungul anilor în care a prezentat „Chefi la cuțite”, Gina Pistol a legat prietenii strânse cu cei trei Chefi: Florin, Sorin și Cătălin. Astfel, în mesajul în care a anunțat retragerea din televiziune, prezentatoarea a ținut să le mulțumească în mod special și celor „trei magnifici”.

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci:

Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la Chefi la cuțite, mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea Chefi la cuțite și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de Chefi la cuțite și 3 de Asia Express. Le mulțumesc celor trei magnifici care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.”, anunța Gina Pistol printr-o postare pe rețelele de socializare.