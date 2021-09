La Budapesta, Kelemen Hunor vorbește ca Viktor Orban. Critică aspră criza de valori a Occidentului

Cuvintele nu-i aparțin, așa cum poate ați fi tentați să credeți, liderului maghiar Viktor Orban, ci unui membru marcant al Guvernului României- viceprim-ministrul Kelemen Hunor.

„Occidentul se află în criză:

Dacă la București Kelemen Hunor se situează de ani de zile pe poziții pro-europene, la Budapesta, șeful UDMR pare să fi împrumutat optica premierului maghiar.

Prezent la cel de-al 4-lea Summit Demografic de la Budapesta, Kelemen Humor a declarat că motivul pentru care Occidentul se află în criză nu este acela că nu există mâncare suficientă, că nu există îmbrăcăminte sau că oamenii nu au un acoperiş

deasupra capului – deşi mult persoane îndură lipsuri serioase -, ci pentru că tradiţiei – greco-romane, evreieşti și creştine – nu îi poţi întoarce spatele fără a fi pedepsit pentru

asta.

“Istoria şi cultura nu pot fi şterse fără a fi pedepsit pentru asta. Individul nu poate fi mai important decât o întreagă comunitate, o problemă demografică nu poate fi rezolvată corect şi pe termen lung (…) prin completarea din surse externe a forţei de

muncă”, a afirmat preşedintele UDMR.

România se confruntă “cu provocări demografice îngrijorătoare”

Cât privește România, reprezentantul UDMR maghiar a declarat că ţara se confruntă “cu provocări demografice îngrijorătoare”. Nu mai puțin de patru milioane de cetăţeni născuţi pe teritoriul României locuiesc în străinătate – fără a lua în calcul lucrătorii sezonieri şi studenţii.

În ultimii 31 de ani, în fiecare an, ţara a pierdut populaţia unui oraş de dimensiunea Târgu Mureş. În plus, în ţară se nasc din ce în ce mai puţini copii.

Kelemen Hunor are și o explicație pentru toate aceste procese îngrijorătoare. În căutare de forţă de muncă ieftină, capitalul se îndreaptă spre est. Simultan, forţa de muncă calificată din societăţile est-europene se îndreaptă spre vest, în speranţa obțineroo unor locuri de muncă mai bine plătite. Acest fenomen are, însă, consecințe grave: familii destrămate, copii lăsaţi în urmă şi o lipsă serioasă de personal calificat, a explicat Hunor Kelemen, adăugând că, pe termen lung, aceste tendinţe declanșează probleme legate de sistemul social, plata pensiilor sau depopularea unor regiuni.

Ce planuri are România?

Preşedintele UDMR susține că, în România, coaliţia de guvernare este conştientă de faptul că trebuie să acţioneze “pe mai multe fronturi”, iar primul lucru pe care trebuie să îl facă este să îmbunătăţească serios calitatea vieţii.

Ca exemplu, Kelemen Hunor a menţionat că a fost lansat program naţional de investiţii Anghel Saligny care se întinde pe o durată de şase ani. În această perioadă, 10 miliarde de euro vor fi investiți în construcţii de drumuri, reţele de apă, canalizare şi gaze naturale, astfel încât să nu mai existe nicio comunitate care să nu beneficieze de o infrastructură de bază.

Hunor Kelemen a mai adăugat: coaliţia de guvernare regândeşte sistemul de sprijin al familiilor, deoarece este nevoie de noi politici de sprijin care să ajute familiile tinere, să încurajeze tinerii să aibă copii şi să cumpere locuinţe; se doreşte, totodată, continuarea programului de construire a unor creşe noi, notează hirado.hu.