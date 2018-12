La Bruxelles, Emil Boc s-a comportat ca un premier al României: ”Reduceți birocrația privind accesarea fondurilor europene”

Prezent la Bruxelles, la Comitetul European al Regiunilor, unde a avut loc o dezbatere privind accesarea fondurilor europene, Emil Boc a cerut reducerea birocrației privind accesarea fondurilor europene.





Primarul Clujului, Emil Boc a susținut că fondurile europene se accesează foarte greu, iar dacă se dorește o bună dezvoltare a regiunilor Europei, atunci aceste fonduri ar trebui să fie accesate mult mai ușor. ”După Polonia, Italia şi Spania, România este al patrulea beneficiar al fondurilor de coeziune în exerciţiul financiar 2021 - 2027. Am precizat nevoia simplificării şi scurtării procedurilor de absorbţie a fondurilor europene şi necesitatea menţinerii regulii “n+3” actuale şi pentru exerciţiul financiar următor", a spus Emil Boc.

Problema accesării fondurilor europene, care se obțin cu mare greutate, birocrația fiind una foarte mare, este un subiect important și în România, mai mulți primari declarând în ultima perioadă că aceste proceduri ar trebui simplificate. La întâlnirile dintre premierului României și primarii marilor municipii, edilii i-u cerut lui Viorica Dăncilă să se implice și să susțină la Bruxelles, reducerea birocrației în obținerea acestor fonduri.

Baia Mare a depășit Clujul la atragerea de fonduri

Deși Emil Boc se laudă peste tot că a transformat Clujul într-un oraș ”smart”, un alt primar de mare municipiu din Transilvania susține că a reușit să atragă fonduri de două ori mai mari decât Clujul.

Primarul din Baia Mare, Cătălin Cherecheș a declarat joi, cu ocazia deschiderii unui mare supermarket, că orașul din nord vestul României a reușit să atragă în cadrul Programului Operațional Regional, suma de 220 de milioane de euro. ”Ca să înțelegeți unitatea de măsură: Clujul are 120 de milioane de euro și Baia Mare 220 de milioane de euro. O bună perioadă de timp lucrurile aici au fost într-un mixaj nefericit din punct de vedere urbanistic, respectiv a funcționării lucrurilor pentru comunitate. Îmi exprim satisfacția că o zonă degradată a municipiului Baia Mare, chiar contaminată, a fost readusă comunității. Am satisfacția că am avut inspirația ca această zonă, începând cu 1 ianuarie 2019, să fie integrată într-o categorie de impozitare superioară, având în vedere faptul că nu este doar un teren aici, ci și clădiri, autoritatea locală va avea de câștigat”, a spus primarul Cătălin Cherecheș.

