Numele ei este Tiara, are 11 ani și își petrece vacanța în spatele unei tarabe pe care a așezat-o pe faleza din Vama Veche, undeva spre granița cu Bulgaria. Zi de zi o puteți întâlni „la locul de muncă” deoarece nu-și permite să piardă nici un minut. Fetița vinde bijuteriile pe care le confecționează singură pentru a plăti operația cățelușei sale.

Zâmbetul ei atrage turiștii care se opresc în fața mesei, vopsite în alb și albastru, citesc afișul scris pe o foaie de imprimantă A4: „Eu le-am făcut, turnat, montat, ambalat”. Aceștia admiră bijuteriile scoase la vânzare, iar din când în când, atunci când ceva le atrage atenția, scot banii din portofel și cumpără câte ceva, „o amintire de la mare”.

Astfel, Tiara a reușit să strângă, până în prezent 6.000 de lei, din totalul de 10.000 de lei, suma pe care va trebui s-o plătească medicului veterinar. Cățelușa ei, Honey, are picioarele din spate paralizate, iar intervenția chirurgicală ar putea să o ajute să se miște mai ușor.

Tiara impresionează prin optimism, dar și prin îndemânare

Povestea Tiarei, fetița care vinde bijuterii pe faleza de la Vama Veche a impresionat-o și pe jurnalista Oana Zamfir. Într-o postare pe Facebook, aceasta a relatat despre cazul fetei, după ce a văzut-o la lucru și i-a admirat îndemânarea cu care confecționează bijuteriile. Fetița a făcut o demonstrație în fața jurnalistei, montând un lanț pentru un pandantiv.

Impresionată, jurnalista a făcut publică povestea și și-a îndemnat urmăritorii din mediul online să o susțină pentru a-și ajuta cățelușa.

Postarea jurnalistei Oana Zamfir

„Pe faleza din Vama Veche, spre bulgari, mult după ce se termină barurile, stă în fiecare seara Tiara, o fetiță de 11 ani care își vinde accesoriile făcute cu mâna ei.

Banii strânși sunt pentru cățelul ei, Honey, care are picioarele din spate paralizate, despre care vorbește cu un zâmbet pe față, semn că speră să îl facă bine. Operația costă 10 mii de lei, ea a reușit să strângă 6 mii până acum.

Mi s-a părut cel mai bun loc de unde pot cumpăra amintiri din Vamă dar cel mai tare mi-a plăcut că Tiara s-a oferit să monteze un lanț unui pandantiv sub ochii mei. Mi-a spus că are aparatul de dat găuri cadou de la mama doar de o lună. Pană să-l aibă lipea tot ce crea.

Tiara este cea mai solară persoană pe care am cunoscut-o lunile astea. De la ea am cumpărat amintiri și am furat niște optimism”, a scris jurnalista Oana Zamfir pe Facebook.

Sursa foto: Facebook Oana Zamfir