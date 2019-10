Marți, Paleolgu a afirmat că atât președintele Klaus Iohannis, cât și partidele de Dreapta ar trebui să-l propună pe Dacian Cioloș comisar european. Mai ales că, spune fanul lui, președintele i-ar fi dator, că nu l-a încurcat.

„De ce nu l-ar susține președintele Iohannis și partidele de dreapta pe Dacian Cioloș pentru funcția de comisar european? A mai fost, are experiență, l-a menajat pe Iohannis necandidînd și susținînd un candidat mult mai slab. S-ar strica tandemul Barna-Cioloș? Nici o pagubă! Oricum, e o pură gogoașă electorală, lipsită de fundament constituțional. Fac, așadar, apel la președintele Iohannis și la liderii PNL, USR, PLUS, PMP și UDMR să ia în calcul această soluție de bun simț: Dacian Cioloș comisar european”, propune Paleologu.

Reamintim că Dacian Cioloș și Dan Barna acționează în tandem: dacă președintele USR câștigă președinția, atunci liderul PLUS va fi desemnat prim-ministru.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că va face o altă propunere pentru comisar european în locul Rovanei Plumb, respinsă de Comisia juridică din Parlamentul European. Ea mai spune că va da curs invitației președintelui la consultări pe tema desemnării comisarului „de îndată” și traduce sintagma așa cum a procedat și Klaus Iohannis atunci când anunța că va lua decizii în ceea ce privește numirea miniștrilor „de îndată”.

În ceea ce-l privește pe Dacian Cioloș, premierul îl consideră responsabil de eșecul numirii Rovanei Plumb, comisar la Transporturi.

„Atitudinea Comisiei JURI a fost profund încurajată de opoziția din România, în frunte cu Președintele Iohannis, care anunța cu o oră înaintea deciziei că dorește consultări pe tema nominalizării unui nou comisar European.

Și să nu uităm nici de lobby-ul negativ exercitat de liderul Grupului Europarlamentar Renew Europe, Dacian Cioloș, împotriva României.

Să nu uităm că președintele Comisiei JURI este membru al grupului condus de domnul Cioloș! Să-l întrebăm și pe domnul Dacian Cioloș ce demersuri a întreprins în acest sens și care este mai exact influența dumnealui în ceea ce privește decizia de astăzi”, a declarat premierul Dăncilă.

Marți seara se întrunește CEx al PSD de urgență pentru a decide propunerea de comisar.

