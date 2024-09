Monden Kylie Minogue a anunţat un nou turneu. Fanii vor avea parte de surprize mari







Artista din Austalia Kylie Minogue a anunţat un turneu în 2025, numit „Tension”, şi un nou album, „Tension II”. Cântăreța a spus că i-a fost greu să se ascundă de fani. „Nu aveţi idee cât de greu a trebuit să ascund de voi toată planificarea şi pregătirea. Dar a venit timpul şi abia aştept”. Cu aceste câteva cuvinte publicate pe X, Kylie Minogue a făcut anunţul joi.

Kylie Minogue lansează un nou album

Artista urmează să lanseze și un nou album, „Tension II”, continuarea „Tension” cu celebrul „Padam Padam” care a devenit imnul Lunii Pride în 2023. Discul cu 9 piese va apărea pe 18 octombrie. Primul single extras de pe album va fi lansat în 27 septembrie.

„Până acum, am avut parte de o experienţă exaltantă. Acum pregătiţi-vă pentru prim-plan, pentru că voi spune 'Lumini, cameră, acţiune'... şi vor fi multe 'Padaming!”, promite cântăreaţa.

Cântăreața va cânta în Perth, Sydney, Bangkok, Tokyo, Manila şi Manchester, Liverpool şi Londra în Marea Britanie. Alte date vor fi anunţate în curând.

Cea mai bine vândută artistă australiană din toate timpurile

Kylie Minogue este o cântăreață, textieră și actriță australiană, decorată cu Ordinul Imperiului Britanic și Ordinul Australiei. Ea este cea mai bine vândută artistă australiană din toate timpurile. Aceasta a scos numeroase hituri, printre care și „I Should Be So Lucky”, „The Loco-Motion”, „Hand on Your Heart”, „Better the Devil You Know” și „Step Back in Time”.

Lansările muzicale ale lui Minogue au depășit pragul de 70 de milioane de exemplare vândute în întreaga lume și i-au adus numeroase premii și distincții, printre care se numără un premiu Grammy, trei premii Brit, 17 premii ARIA Music, două premii MTV Europe Music și două premii MTV Video Music.

Kylie Minogue, diagnosticată cu cancer la sân

La ediția din 2008 a onorurilor de Anul Nou din Marea Britanie, cântăreața a fost decorată cu Ordinul Imperiului Britanic în rang de Ofițer pentru contribuțiile deosebite din industria muzicii. Ea a primit titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor din partea guvernului francez pentru contribuția sa la îmbogățirea culturii franceze.

În 2015, artista a aflat că are cancer la sân. După câțiva ani, ea s-a vindecat și și-a reluat activitatea. Universitatea Anglia Ruskin i-a oferit lui Minogue un titlu de academician de onoare în sănătate (D.H.Sc.) pentru contribuțiile sale în creșterea gradului de conștientizare asupra riscului de cancer la sân.