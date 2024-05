Mbappe și PSG despărțire cu scandal. Fotbalistul s-a certat cu președintele clubului

Kylian Mbappe, fotbalistul vedetă al clublui PSG, va juca, din sezonul următor în Spania, la Real Madrid. El și-a luat adio de la suporterii francezi într-un ultim meci de fotbal, disputat cu Toulouse.

Despărțirea fotbalistului de clubul la care a cunoscut cele mai mari succese s-a lăsat cu scandal. Vedeta pariziană s-a certat cu președintele PSG, Nasser Al-Khelaifi, chiar înainte de meci.

Jucătorul de fotbal a avut o dispută cu președintele clubului PSG, înainte de partida cu Toulouse. Cearta a pornit de la videoclipul prin care Kylian Mbappe și-a luat rămas bun de la suporteri și de la colegi.

Nasser Al-Khelaifi i-a reproșat că nu i-a pomenit numele printre cei cărora le-a mulțumit pentru timpul petrecut la echipă, conform Le Parisien. De altfel, se știe că relația celor doi este destul de rece. Iar din momentul în care Kylian Mbappe a anunțat că pleacă, aproape nu și-au mai vorbit.

Mbappe a jucat meciul de adio duminică, cu Toulouse. El a fost omagiat de suporterii lui PSG care au organziat și o coregrafie specială, pentru fotbalist. Înainte de meci, însă, a avut loc cearta cu Nasser Al-Khelaifi. Motiv pentru care fotbaliștii lui PSG au ieșit cu întârziere la încălzire, pe teren.

Cu prilejul despărțirii de clubul la care a evoluat până acum, Kylian Mbappe a transmis un mesaj special, de rămas bun. El urmează să joace, din sezonul următor în Spania, la Real Madrid. Noua echipă plănuiește să-l prezinte oficial după finala UEFA Champions League.

Kylian Mbappé and Nasser Al-Khelaifi had a "FIGHT" at the Parc des Princes before the game on Sunday. Nasser asked Mbappé why he didn't mention him in the farewell video. Screams were heard. [@le_Parisien] pic.twitter.com/GYRZVGzhf5

— Football Talk (@FootballTalkHQ) May 14, 2024