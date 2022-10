Kylian Mbappe, certat de un fost selecționer al Franței. „Mai bine tăcea. Nu poți să spui așa ceva”

Kylian Mbappe, cel mai prolific jucător din 2022, a spus că europenii au un avantaj față de sud-americani la Cupa Mondială. Starul francez a susținut că meciurile disputate în Europa, precum cele din Liga Națiunilor, sunt mai calitative decât cele disputate pe celălalt continent. În acest context, Raymond Domenech, 70 de ani, a acordat, recent, un interviu, în Argentina, în timpul căruia a fost întrebat dacă cunoaște declarația jucătorului de la PSG.

Fostul selecționer al Franței nu l-a menajat deloc pe atacant. În plus, el i-a sugerat să nu mai facă niciun comentariu de genul acesta. „În cazul ăsta, Mbappe mai bine tăcea. Nu poți să spui așa ceva, că Chile sau Columbia nu ar fi echipe bune. Sunt jucători sud-americani la toate echipele europene. Există echipe precum Uruguay, cu jucători de mare calitate. Nu știu… Era mai bine pentru Mbappe să nu vorbească deloc despre asta. Eu nu am aceeași părere ca a lui”. În plus, în ceea ce privește Cupa Mondială din acest an, Domenech speră ca echipele naționale ale statelor sud-americane să nu țină cont de declarația atacantului francez. „Ar fi cel mai bine”, potrivit Ole.

Care este declarația lui Mbappe care l-a deranjat pe Raymond Domenech

Afirmațiile prin care Mbappe l-a deranjat pe Domenech au fost spuse de fotbalist în timpul unui interviu acordat în Brazilia, la finalul primăverii. „Avantajul pe care îl avem noi, europenii, este că jucăm tot timpul între noi și avem meciuri de înalt nivel tot timpul, așa cum este de exemplu Liga Națiunilor”, spunea Mbappe acum cinci luni pentru TNT Sports.

Mai mult decât atât, Mbappe consideră că Franța este mult mai pregătită când ajunge la Campionatul Mondial comparativ cu Brazilia și Argentina pentru că cele două echipe nu au același nivel. În plus, jucătorul lui PSG a mai adăugat că fotbalul din America de Sud nu s-a dezvoltat atât de mult precum cel din Europa. „De aceea, la ultimele Cupe Mondiale întotdeauna au câștigat europenii”, a mai precizat atacantul.