Kremlinul are pe masă două noi scenarii care au ca scop să atragă Ucraina în negocieri

Maria Zolkina spune că există două scenarii diplomatice de bază pe care Rusia le va juca în funcție de o serie de factori: „Incapabilă să învingă Ucraina pe câmpul de luptă, Rusia a trecut la alte scenarii. Prima este distrugerea infrastructurii critice pentru a transforma Ucraina într-un teritoriu de nelocuit în condiții de iarnă. A doua este impunerea negocierilor, care ar trebui să fie privită mai atent”.

Rusia va continua să încerce să atragă Ucraina în negocieri

Publicul principal aici nu este atât Kievul, cât partenerii săi occidentali, iar mesajul cheie al Kremlinului este că Ucraina nu va putea să-și elibereze teritoriile ocupate, așa că negocierile privind statutul teritoriilor și concesiunile sunt inevitabile.

În viitorul apropiat, Moscova va urmări mai multe obiective folosind această tactică. În primul rând, va încerca să încetinească ritmul aprovizionării cu arme occidentale. În al doilea rând, va căuta să înghețe linia frontului. Pentru Ucraina, acest rezultat este inacceptabil. Nici măcar ultimatumul nuclear al Rusiei nu a oprit planurile de eliberare a teritoriului ocupat.

Aşadar, Kremlinul va încerca să-i influențeze pe cei care asigură financiar această contraofensivă: guvernele occidentale și opinia publică din țările partenere ale Ucrainei. În al treilea rând, Federația Rusă va încerca să distrugă unitatea coaliției internaționale anti-ruse și să provoace dezacorduri dure între susținătorii și oponenții acordurilor premature cu regimul Putin.

Punctul slab al Occidentului

Punctul slab al actualei coaliții anti-ruse este lipsa unei înțelegeri clare despre cum ar trebui să arate o victorie ucraineană. Mai precis, nu se convine asupra cât de zdrobitoare ar trebui să fie înfrângerea Rusiei. Occidentul este complet nepregătit pentru destabilizarea sau prăbușirea Rusiei ca urmare a înfrângerii complete pe câmpul de luptă. Prin urmare, nu este de mirare că o testare prudentă a apelor a început cu ușile închise.

Rusia va încerca să convingă întreaga lume că există o diferență între Crimeea și Donbasul ocupat din 2014, pe de o parte, și teritoriul capturat de ruși în 2022, pe de altă parte. Și conform planului Kremlinului, vor exista susținători ai poziției în Occident că Crimeea și Donbasul ar trebui puse în afara limitelor acțiunilor contraofensive ale Ucrainei, se mai arată în articolul scris de șefa departamentului „Securitate regională și cercetare a conflictelor”.

Federația Rusă ar putea recurge la două scenarii

Primul prevede încercări pe termen scurt de a implica Ucraina și partenerii săi în negocieri pentru a câștiga timp pentru a pregăti armata rusă pentru noi atacuri.

Al doilea scenariu diplomatic presupune că Moscova se va concentra pe un format de negocieri pe termen mediu fără încercări de a desfășura acțiuni ofensive la scară largă (în timp ce agresiunea din Donbas continuă).

Mai exact, Federația Rusă va încerca să „duplice” formatul Normandia: medierea unei terțe părți, ostilități de-a lungul liniei actuale de demarcație și negocieri de facto privind statutul teritoriilor ocupate. Acest scenariu ar putea fi declanșat de diverși factori: o altă înfrângere zdrobitoare a armatei ruse pe câmpul de luptă; planuri clare ale Occidentului de a furniza Ucrainei cele mai noi tipuri de arme pentru o contraofensivă la scară largă (tancuri occidentale, artilerie cu rază lungă de acțiune, avioane de luptă) sau o schimbare a poziției elitelor occidentale către un angajament mai mare față de ideea negocierilor.

În ce condiţii s-ar putea sfârși războiul în Ucraina

De asemenea, Rusia va încerca să-și mențină controlul asupra teritoriilor ocupate atât prin metode militare, cât și diplomatice. Mai mult, nu va abandona planurile pentru noi atacuri. Dar astăzi, spre deosebire de 2014, Kremlinul nici măcar nu are la dispoziție capcanele scăderii încrederii ca parte de negociere.

Starea de spirit în societatea și autoritățile ucrainene este categorică: doar eliberarea completă a teritoriului Ucrainei poate fi considerată sfârșitul acestui război. Cu toate acestea, în 2023, diplomația ucraineană va trebui să reziste cu încăpățânare ideii de a începe negocierile atunci când chestiunea ar trebui să fie decisă pe câmpul de luptă, a scris Maria Zolkina în articolul publicat de The New Voice of Ukraine.