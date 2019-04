Kovesi, păpușa de pe sârmă care poate salva sau îngropa România

Cazul Laura Codruța Kovesi ocupă agenda zilei. O simplă anchetă anticorupție, copie după cele inventate chiar de actuala inculpată pe vremea în care conducea DNA, a căpătat dimensiuni hiperbolizate și manipulatoare din cauza scopului politic aflat în joc. Candidatura Laurei Codruța Kovesi la funcția de procuror european e o miză nu numai pentru jocul politic al României, ci mai ales pentru mai-marii diriguitori ai Europei cu reprezentanți puternici în Parlamentul de la Strasbourg.





Am să explic de ce cred asta și de ce, în opinia mea, Kovesi a noastră va câștiga „bătălia” de la Bruxelles și va fi aleasă procuror general UE, cu responsabilitatea de a „urmări banii” fraudați din fonduri europene de către pești mult mai grași decât cei români, băgați în cătușe cu ajutorul SRI. Susținerea președintelui Klaus Iohannis pentru fosta șefă DNA este vizibilă și necondiționată, aducându-i acestuia un plus de voturi din partea susținătorilor lui Kovesi, deloc de neglijat. Prin aceasta, președintele a reușit să-i și contracareze apetitul politic de a candida pentru un mandat la Cotroceni, așa cum era sfătuită Codruța Kovesi de către ONG-urile prietene și de o parte a societății civile. Ieri, la ieșirea din secția de poliție unde a bifat prezența în cadrul controlului judiciar, Kovesi a transmis, încă o dată, mesajul liniștitor: „Îmi doresc să lucrez în Ministerul Public”. Desigur, era 1 aprilie, dar pe data păcălelilor se pot face doar speculații. Kovesi e setată să câștige recunoașterea europeană, vrea la Bruxelles între oamenii care-i arată susținere maximă și unde are reprezentarea că va fi simbolul unei Românii angajată în cea mai dură luptă împotriva corupției planetare. Iar această imagine făurită la greu, în care acum știm cum s-au împletit minciunile și abuzurile „Slujirii” cu excesul de putere ale unor procurori dezaxați, servește țării noastre, scoasă de câțiva ani din contextul Europei de Est și dusă în centrul continentului. Va reuși Kovesi și politicienii din jurul ei să gestioneze situația și să rămână pe linia de plutire, dacă ar scăpa de trimiterea în judecată și ar câștiga postul de procuror european antifraudă?

Laura Codruța Kovesi a contestat la Înalta Curte de Casație și Justiție controlul judiciar, iar ședința de judecată va avea loc miercuri. A doua zi, joi, 4 aprilie, va avea loc o nouă rundă de negocieri între reprezentanții Parlamentului European și cei ai Consiliului UE pentru decizia de numirea a viitorului șef al Parchetului European, care va funcționa din 2020. Ultimele declarații, înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute, arătau clar că Kovesi se bucură în continuare de susținere, ba chiar înverșunarea adepților europeni de la Bruxelles a crescut după declanșarea anchetei de la București. Presa străină pare mobilizată pentru susținerea totală a româncei Laura Codruța Kovesi. Spun pare, fiindcă avalanșa de articole apărute pe site-urile unor mari ziare europene, fac parte dintr-o campanie publicitară și sunt semnate fie de jurnaliști români din diaspora, fie de „redacție”, așa cum am aflat de la alți jurnalișticorespondenți români, stabiliți în țări europene. În Franța, spre exemplu, atât pentru Kovesi, cât și pentru Ion Iliescu și Liviu Dagnea, s-a cumpărat spațiu publicitar în ziare tipărite, iar textele au fost pro sau contra, în funcție de interesul plătitorului.

În momentul de față, chiar și după alinierea Codruței Kovesi la statutul de „penali”, pare că majoritatea cancelariilor europene, cu excepția Guvernului României și a „liderului corupt Liviu Dragnea”, lucrează pentru ea și o vrea drept manager al anchetelor anticorupție din UE. Oare de ce, care e miza ca magistratul român să o ia înaintea procurorului francez Jean-François Bohnert, care este susținut de statele membre UE?

Răspunsul, pe care l-am bănuit de la debutul scandalului privind negocierile, l-am intuit și în recentul articol publicat de The Economist și preluat ieri de site-ul Digi 24.

