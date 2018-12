LOVITURĂ FATALĂ pentru Kovesi! Denunț împotriva fostei șefe a DNA: „Am cunoștință despre FAPTE PENALE”

Deputatul PSD Andreea Cosma a anunțat marți seară, la Antena 3 că a depus un denunț împotriva fostei șefe a DNA, Laura Codruța Kovesi, după ce a fost condamnată de judecătorii ICCJ la închisoare.





Cosma a fost condamnată de ICCJ la patru ani de închisoare cu executare, decizia nefiind definitivă. Deputatul susține că în spatele condamnării sale este o răzbunare a fostei șefe a parchetului anticorupție.

„Recunosc că nu mă așteptam! A fost o surpriză, dar acum, punând cap la cap piesele jocului realizez că a fost o răzbunare din partea palierului Laurei Codruța Kovesi. Voi demonstra aceste lucruri și la momentul potrivit voi face dezvăluirile necesare.

Președintele completului de judecată de la ICCJ este un judecător care la un moment dat a fost consilierul Laurei Codruța Kovesi”, a explicat Cosma, în emisiunea Sinteza Zilei, moderată de Mihai gâdea.

„Dezvăluirile făcute de noi au început să doboare Sistemul. Orice acțiune are și o reacțiune. Condamnarea aceasta este reacțiunea” a declarat deputatul PSD.

Andreea Cosma a precizat că a formulat un denunț împotriva Laurei Codruța Kovesi, susținând că are dovezi despre anumite fapte penale săvârșite de fosta șefă a DNA.

„Am formulat un denunț împotriva Laurei Codruța Kovesi, denunț însemnând că am cunoștință despre anumite fapte penale ale doamnei Kovesi. De când am inițiat acest denunț am primit amenințări verbale să încetez cu acest demers. Am să fac aceste dezvăluiri, dar vreau să mă pregătesc până la finalul acestei săptămâni.

Sunt martoră într-un alt dosar într-un dosar care o privește pe Laura Codruța Kovesi, un dosar care a pornit în urma unui alt denunț”, a declarat Andreea Cosma, la Antena 3.

