Kovesi si-a vărsat ofurile. Atac virulent dedicat şefei DNA, Adina Florea

Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, s-a prezentat vineri dimineață la Secția 18 de poliție din Capitală. Kovesi a trebuit să semneze controlul judiciar sub care a fost plasată joi seară de către procurorii de la Secția de anchetare a magistraților.





Fosta șefă a DNA are interdicție de a părăsi țara. Kovesi a declarat că este victima unei campanii de hărțuire și se că se încercă, cu orice preț, oprirea ei pentru a ocupa funția de procuror – șef european.

Kovesi a mai punctat că tot ceea ce se întâmplă este în strânsă legătură cu posibila ei numire în funcția de procuror – șef European. De asemenea, Kovesi a mai subliniat că i-au fost aduse aceste acuzații deoarece a inspirat teamă celor care au încercat să fure în România.

De asemenea, Kovesi are mai multe interdicții precum: nu va mai lucra la Parchetul General, nu va mai poate vorbi cu presa în ceea ce privește dosarele în care este vizată. Fosta șefă a DNA a mai spus că ceea ce i s-a întâmplat ei reprezintă un semnal pentru toți colegii săi care își fac treaba, dar crede că aceștia nu vor fi opriți de astfel de evenimente.

„Am o interdictie de a vorbi cu presa. Este clar ca dreptul meu la exprimare va fi afectat. Nu comentez alte interdictii pe care le am. Las pe altii sa anunte ce interdictii am”, a mai declart fosta șefă a DNA.

Întrebată cum este să dai cu subsemnatul, aceasta a răspuns: „Sunt un procuror care timp de 24 de ani mi-am facut treaba. Sunt un procuror care am dovedit ca in activitatea mea profesionala am luptat cu coruptia intr-un mod eficient. Si sunt un procuror care a reusit sa le inspire teama celor care vor sa fure linistit in Romania”.

Negocierile pentru numirea lui Kovesi în funcția de procuror- șef european sunt în curs de desfășurare.

