Economie Kombucha te scapă de mahmureala. Afacerea care oferă românilor băutura japoneză după rețetă tradițională







Se spune că suntem ceea ce gândim, sau ceea ce mâncăm, de ce nu atunci și ceea ce bem? Putem găsi pe piața multe băuturi răcoritoare pline de coloranți sau chimicale. Totuși, multă lume își dorește altceva, mai nou, mai bun, mai unic. Astfel, dacă și tu ești interesat de produse inedite din categoria produselor răcoritoare sănătoase, Tonic Blend Kombucha este o alegere inspirată. Această afacere a introdus pe piața din România faimoasa băutură japoneză cu calități multiple, capabilă să te facă să uiți de rutina zilnică.

Kombucha este o băutură cu o istorie bogată. Povestea ei a început acum mai bine de 2.000 de ani, pe tărâmurile Japoniei. O legendă spune că împăratul japonez Inyoko era foarte bolnav. Astfel, un doctor pe nume Kombu a găsit un leac pentru afecțiunea sa. Acesta a preparat o băutură obișnuită din fermentarea ceaiului, care i-a redat împăratului puterea. De mii de ani, multe mituri se învârt în jurul acestei băuturi. Kombucha a fost denumită de-a lungul secolelor „elixirul nemuririi” sau „ceaiul ceresc”. În prezent, această băutură revoluționează piața răcoritoarelor. Tonic Blend Kombucha, o afacere românească, a adus acest gram de istorie pe meleagurile noastre, conform Infofinanciar .

Primul contact cu lumea de business

Povestea unei afaceri pornește cu omul din spatele acesteia. Cristian Cîrloganu, fondatorul Tonic Blend Kombucha, este din Târgu Jiu. A terminat studiile la ASE, specializarea Relații Economice Internaționale. Ulterior, a urmat un master în zona de logistică internațională, tot în cadrul ASE.

Spiritul antreprenorial a pornit dintr-o oportunitate. Cristian a ajuns în Statele Unite cu programul Work and Travel, unde a avut parte de o experiență cu totul diferită, de la cultură până la mediul de afaceri. „Lucram în restaurant și am avut ocazia să intru în contact cu zona asta de F&B. Întors în țară, am avut mai multe experiențe scurte în zona de vânzări BtoB și BtoC. Aceste lucruri m-au ajutat să înțeleg mai bine care este procesul de a convinge o persoană să facă o anumită schimbare sau cel puțin să cumpere de la tine” ,a explicat antreprenorul.

Inspirație de pe meleagurile americane

Dorința de a deschide o afacere în zona de kombucha a venit și de la o nevoie personală. Cristian ajunsese să bea 6-7 cafele pe zi, din dorința de a consuma ceva mai aromat, nu doar apă. A descoperit kombucha în State, a înțeles că rețeta nu este una complicată și, practic, și-a descoperit parcursul de business.

„Aveam nevoie de un refresh pe zona de idei și m-am întors în țară cu kombucha, pentru că am înțeles că există șansa ca oamenii să aibă o alternativă pentru răcoritoare. Ne place să bem mai mult decât apă, să aibă puțină aromă, să ne ofere o experiență. Doar că, așa cum cu toții știm, zona băuturilor răcoritoare vine cu mult zahăr, foarte multă aromă. Atunci, văzând oportunitatea asta în piața din State, era deja foarte dezvoltată acolo la momentul respectiv, în 2018, am încercat să facem și aici ceva. Să le oferim și românilor șanse să aibă acces la această băutură la un nivel comercial. Mai erau deja producători români în zona asta de kombucha, doar că nu era un produs accesibil și asta mi-am dorit foarte mult să realizez”, a povestit Cristian Cîrloganu.

În 2019, kombucha nu era un lucru foarte cunoscut pe piața din România. Iar o principală provocare a fost obținerea avizelor și explicarea business-ului în sine pentru autorități. „Înainte să pornim noi business-ul oficial, umblam după avize și trebuia să explicăm ce facem. În momentul în care intri într-o cameră de fermentare, așa cum avem noi, este important să înțelegi procesul unui borcan cu ciupercă kombucha. Erau sute acolo, te simțeai de parcă erai într-un laborator de biologie. Trebuia să explicăm oricui ce facem, care sunt parametrii”, a spus Cristian.

Procesul de fermentare și realizare a băuturii

Kombucha reprezintă o băutură din ceai fermentat, la care se adaugă o cultură de bacterii și drojdii care trăiesc într-o simbioză perfectă. Procesul de fermentare durează undeva între 10 și 15 zile, în funcție de rețetă.

„În ingrediente avem posibilitatea să ne jucăm foarte mult cu zona de surse de ceai. Însă, din experiență și din consultanța pe care am primit-o înainte de a ne apuca de kombucha comercială, am învățat că este important să folosim doar ceai verde, negru sau o combinație între cele două. Pentru că, în primul rând, ceaiul verde este și rețeta tradițională, așa cum se cunoaște din legende. Din punct de vedere tehnic, aceste două ceaiuri nu vin la pachet și cu o serie de arome și uleiuri esențiale care pot să dezechilibreze cultura de bacterii și drojdii, denumită popular ciupercă”, a explicat Cristian Cârloganu.

Un alt ingredient, și unul foarte important, este zahărul brun. Potrivit expertului, o kombucha corectă și autentică nu poate fi zero zahăr. Kombucha autentică trebuie să conțină zahăr deoarece acesta este unul dintre ingredientele esențiale pentru obținereaei prin fermentație naturală. „La un moment dat, dacă ceaiul fermentat stă foarte mult, de exemplu câteva luni, nemișcat sau neatins, devine oțet. Acel oțet este foarte probabil să nu mai aibă zahăr, deoarece acesta a fost mâncat de bacterii. Doar că acel oțet nu poate fi consumat ca atare, este diluat. Dar repet, este ca orice alt oțet, deja nu mai are decât beneficiile acizilor. Nu deține probiotice sau chestii de genul acesta. Oțetul este diluat și aromatizat. Acesta este un truc pe care unele business-uri îl urmează din diverse motive. Iar cel care consumă este realmente păcălit”, a explicat expertul.

Kombucha, o băutură vie

Producția de kombucha nu este un lucru ușor. Este vorba de o băutură vie, care are nevoie de condiții speciale de distribuție și păstrare, până să ajungă la consumatorul final. „Plecăm cu o kombucha foarte neprocesată. Băutura poate ajunge la consumator, nouă ni s-a întâmplat chestia asta, ca un produs cu totul diferit față de cel pe care noi îl promisesem. Neavând intenția să facem lucruri rele. Kombucha, fiind o băutură vie, are nevoie de un tratament special pe zona de distribuție, păstrare și consum chiar”, a spus Cristian.

Deși procesul de fabricare nu este unul complicat, un aspect esențial este disciplina, iar costurile de producție sunt destul de mari. „Este unul foarte simplu, doar că necesită disciplină. Este o băutură vie, nu se amestecă sirop cu apă și ne rezultă o băutură. De la zi la zi, kombucha poate să fie schimbată ca și experiență de gust, de miros. Este foarte necesar să ai o disciplină și o producție foarte stabilă pentru că, altfel, la consumator ajunge de fiecare dată ceva diferit. Aici este lucru cert, dacă nu ai urmat toți pașii din fluxul de producție, garantat sută la sută vei avea diferențe mari în percepția consumatorilor”, a afirmat fondatorul Tonic Blend Kombucha.

România, o țară sensibilă la preț

Potrivit antreprenorului, România este o țară sensibilă la preț. Deși lumea conștientizează importanța ingredientelor și a calității, de cele mai multe ori alege cel mai ieftin produs de la raft. „Misiunea cu care eu am pornit business-ul acesta este să le ofer oamenilor acces la această băutură într-un stadiu corect. Trebuie să ne adaptăm la marketul nostru și îi luăm step by step pe oameni ca să înțeleagă și să o adopte în viața lor”, a afirmat Cristian.

Produsele Tonic Blend Kombucha pot fi regăsite în cafenele, băcănii și restaurante din București și Cluj, pe Freshful, dar și online.

Remediul secret pentru mahmureală

Kombucha vine cu multe beneficii, fiind o băutură bogată în antioxidanți și bacterii care ajută la digestie. Și ce să vezi… te scapă și de mahmureală. Afacerea are în plan centrarea pe zona de baruri. Mai exact, vei putea consuma băuturile tari preferate, realizate cu kombucha.

„Am încercat să replicăm trei rețete de long drink foarte cunoscute, Cuba Libre, Gin Tonic și Mohito, cu kombucha, alcoolul și produsele pe care fiecare bar le are deja. Oamenii ies în oraș și aleg să bea alcool. Noi vrem să le oferim o experiență similară cu cea de acum, doar că băuturile vor fi realizate pe bază de kombucha. Fiind o băutură fermentată ajută. Din popor știm că zeama de varză era panaceul mahmurelii. Nu te-ai fi gândit niciodată că poți să bei în club ceva care mâine să ajute procesul de recuperare”, a explicat antreprenorul.

Cifră de afaceri și profit

Anul trecut a fost unul plin de încercări pentru afacere, deoarece a trecut printr-un proces de schimbare, cu un nou partener de business. Cifra de afaceri pentru 2023 s-a ridicat la 250.000 de lei. Dar perspectivele pentru 2024 sunt foarte mari, business-ul depășindu-și deja pragul atins în anul precedent.

Afacerea Tonic Blend Kombucha a făcut parte din programul F&B Business Accelarator, experiență care a oferit ghidaj și opotunități de networking. „Am luat contact cu F&B-ul atunci când aveam mare nevoie de puțin ghidaj. Un mare plus a fost ajutorul din partea unor oameni cu ștate vechi în domeniu. Mi-a oferit networking foarte valoros și chiar un partener în business”, a explicat Cristian Cîrloganu.