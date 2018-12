Un document: Cum a trăit Klaus Iohannis Diversiunea de la Sibiu, cea prin care Ion Iliescu a vrut să scape de concurența lui Nicu Ceaușescu

N-am crezut în Teroriști chiar din zilele în care TVR, transformată într-un instrument de dezinformare criminală, paralizase întreaga țară, mai precis o ținuse în case, așa cum era, de spaima împușcăturilor, pentru ca lovitura de stat să devină revoluție anticomunistă prin ieșirea oamenilor pe străzi.





Am umblat în zilele acelea prin București, altfel spus am făcut drumul de acasă pînă la redacția revistei Teatrul din Sărindar, unde lucram fără a fi deranjat de nimeni, deși auzeam și eu răpăitul a ceea ce Ion Iliescu acțiuni ale teroriștilor care trăgeau din orice poziție, în realitate zgomotul făcut de simulatoare. N-am crezut în teroriști, pentru că ei erau prezentați de Ion Iliescu ca ieșiți din canale pentru a-l readuce pe Nicolae Ceaușescu la putere. Ori eu știam că Nicolae Ceaușescu nu se va mai întoarce la putere. Complotul era prea mare pentru ca Nicolae Ceaușescu să mai poată face ceva. Apoi, Sistemul – Securitatea, Armata, nomenklatura – își dorise să scape de el, și acum, o dată ce în locul Fostului venise tot unul de-al Sistemului – Ion Iliescu – dar un Nicolae Ceaușescu mult mai de treabă, Sistemul nu putea decît să jubileze.

Din februarie 1990, cînd am pus la îndoială așa-zisa Revoluție, definind-o drept Lovitură de stat perestroikistă, m-am preocupat de Fenomenul terorist. Nu există carte de eseuri publicată de mine în ultimii 28 de ani care să nu conțină texte dedicate Teroriștilor din decembrie 1989. În cîteva dintre ele am trecut în revistă multele interese pe care le-a rezolvat Diversiunea cu teroriștii. În volumul recent apărut la editura Mediafax Statul versus Corneliu Zelea Codreanu, prin eseul Figurația revoluției bolșevice în decembrie 1989 demonstrez rolul Teroriștilor în idealizarea TVR pentru ca aceasta să devină credibilă și mai ales eroină a Revoluției:

„Alături de noii lideri, Televiziunea e prezentată drept salvatoarea Revoluţiei. Întruchipări ale Răului, teroriştii trag în ea cu toate armele din dotare. Ea însă rezistă eroic şi salvează ţara de odioasa Dictatură. În realitate, Televiziunea nu e deloc liberă. Ea trebuie să treacă acum drept liberă, întemeiată pe adevăr, ieşită definitiv din postura de instrument de propagandă. Sub masca asta, a independenţei, instituţia urmează să joace rolul de principal mijloc al manipulărilor care vor urma căderii Regimului. Imbecilităţile ceauşiste lipsiseră Televiziunea de credibilitate. Nici o vorbă, nici o imagine aparţinînd Televiziunii din ultimii ani ai lui Ceauşescu nu mai aveau efect asupra populaţiei. Prin vasta Operaţiune de mitizare de la sfîrşitul lui decembrie 1989, Televiziunea capătă o credibilitate spectaculoasă. Înarmată cu acest atu, acum în slujba noilor stăpîni, ea pune la lucru mijloacele tipice propagandei comuniste.”

Dintre toate momentele așa-zisului Terorism cel mai ciudat mi se pare momentul de la Sibiu. După București, Sibiul a fost terenul unor confruntări sîngeroase soldate cu sute de morți. De ce Sibiul? Răspuns: Pentru că la Sibiu era Nicu Ceaușescu. Și lui Nicu Ceaușescu i se punea în cîrcă atacarea Armatei de către Securitate. Nu întîmplător în prima sa intervenție de la TVR, Ion Iliescu, vorbind ca un conducător deja desemnat, deși abia venise în studio de la Editura Tehnică, unde era doar director, în nici un caz vicepreședinte al Republicii, ca să spui c-a luat locul constituțional Președintelui fugit cu elicopterul, se referă la evenimentele de la Sibiu.

Scriam în eseul 22 decembrie 1989 – o după-amiază cu prea mult e întrebări din Expres, 23 februarie 1990, în care vorbeam despre Lovitura de stat, despre această intervenție a lui Ion Iliescu: