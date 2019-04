Iohannis anunță o primă victorie în fața PSD. Ce s-a stabilit în urma consultărilor de la Cotroceni

Președintele Klaus Iohannis a început joi consultările cu partidele pe tema referendumului pe justiție. În cadrul declarației de presă șeful statului a transmis că toți cei prezenți la consultări s-au declarat îngrijorați de situația din zona justiției.





Joi, la ora 19, președintele Klaus Iohannis a anunțat că va face o declarație de presă după finalizarea consultărilor pe care le-a avut joi cu partidele politice pe tema referendumului pe justiție.

„Acest asalt al PSD-ului trebuie să primească un răspuns din partea românilor care este, evident, un referendum. Toți participanții din această după-amiază, inclusiv reprezentanții minorităților naționale, au îmbrățișat ideea unui referendum, toți au spus că oamenii trebuie încurajați să participe la acest referendum. Am abordat și alte teme, au fost consultări care s-au desfășurat într-o atmosferă foarte bună. Cel mai important rezultat e că toți își doresc un referendum, la fel ca mine. Românii trebuie să dea un răspuns acestui asalt PSD-ist asupra justiției. Cu toții ne dorim o Românie cu o justiție independentă, dreaptă, o justiție scoasă de sub influența politicului. Am discutat și despre teme, toată lumea a fost de acord că sunt de actualitate. Am purtat discuții și despre alte teme pe care au dorit unele delegații să le aducă în discuție. Acelea au fost înaintate Parlamentului.După ce voi primi răspunsul Parlamentului voi formula întrebările pentru referendum.” a declarat președintele Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a discutat joi cu reprezentanții PNL de la ora 15:00, cu cei de la USR de la 16.00, la 16.45 s-a întâlnit cu PMP, la 17:30 cu UDMR si la 18:15 cu grupul minorităților naționale. Maine sunt programate consultările cu reprezentanții PSD, de la ora 11:00, și cele cu ALDE, de la ora 12:00.

Klaus Iohannis a trimis vinerea trecută o scrisoare președinților partidelor şi formațiunilor politice reprezentate în Parlament prin care i-a invitat la consultări joia şi vinerea aceasta, la Palatul Cotroceni, pe tema situației din Justiție. În scrisoare se arată că fiecare delegație poate fi formată din maximum cinci persoane.

Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că formațiunea sa nu va onora invitația la consultări lansată de președintele Klaus Iohannis pe tema situației din Justiție. De asemenea, liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a precizat că el nu va merge la consultări, dar că va participa o delegație din partea partidului.

„Am propus ca președintele să analizeze dacă dorește să mai introducă o întrebare suplimentară din trei teme pe care noi le-am propus. Una vizează reducerea numărului de parlamentari la 300, 100 de senatori şi 200 de deputaţi. A doua temă vizează o întrebare pe care toţi românii ar înţelege-o, dacă sunt de acord cu eliminarea pensiilor speciale. O altă temă, care sunt convins că preocupă o bună parte din societate, revenirea la alegerea primarului în două tururi”, a spus Eugen Tomac.

Președintele USR, Dan Barna, și-a exprimat susținerea delină pentru refrendumul referendumul pe justiţie, după ce a discutat cu Iohannis.

