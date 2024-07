Traian Băsescu, un mare pont pentru Klaus Iohannis. Cea mai bună mișcare la final de mandat

Klaus Iohannis își va încheia cel de-al doilea mandat de președinte la finalul acestui an. Deși ar fi dorit să-și continue cariera la nivel internațional, într-o funcție importantă, actualul șef al statului a eșuat.

Fostul președinte Traian Băsescu are o serie de recomandări pentru actualul șef al statului, după ce-și va încheia mandatul. În opinia lui Băsescu, îi sugerează o ieșire din politică liniștită, asemenea lui.

În vreme ce politicienii din coaliția de guvernare, PSD - PNL, pe care a pritocit-o în urmă cu doi ani se ceartă pentru data alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis își duce la final mandatul. După zece ani a devenit unul dintre cei mai contestați președinți. Va rămâne în memoria colectivă ca un amator de excursii luxoase și pentru încurcătura pe care a provocat-o înscriindu-se în cursa pentru șefia NATO, fără nici o susținere.

În acest context, predecesorul său, Traian Băsescu, retras din activitatea politică, îi face o serie de recomandări. El îi sugerează lui Klaus Iohannis să-și asigure o retragere liniștită din viața publică. În acest sens, se dă exemplu pe sine. Băsescu a continuat, după mandatul de președinte, în Parlamentul României, ca senator, iar apoi în Parlamentul European.

Fostul președinte îi taie tot elanul lui Klaus Iohannis și spune că nu îndeplinește nici un criteriu care să-l recomande pentru o funcție internațională. Potrivit spuselor sale, în astfel de poziții nu se ajunge pentru că ești înalt sau simpatic.

Drept urmare, Băsescu i-a recomandat actualului președinte să-și găsească o ieșire liniștită din viața politică. El s-a dat exemplu pe sine, arătând că a candidat pentru o funcție în Senat, dar și pentru un mandat în Parlamentul European.

„Poate să facă ce am făcut eu. Spre exemplu, ca să îmi fac o ieșire politică liniștită, am candidat, am fost senator, pe urmă am candidat și pentru Parlamentul European, am făcut un mandat complet ca europarlamentar”, a declarat Traian Băsescu.