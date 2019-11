Întrebat dacă simte că este vulnerabil din acest motiv, Klaus Iohannis a spus că Viorica Dăncilă este prost informată.

„Doamna Dăncilă este prost informată. Nu am nicio problemă, nici în civil, nici în penal. Nu sunt 6 case, sunt 5 case, pentru că una a fost eliminată. Această problemă a apărut când am apărut eu în politică, în anul 2000. Atunci mi-a fost creată de PSD ca să fie folosită de PSD în campania electorală. Vă daţi seama câtă inventivitate, dacă din anul 2000, au ieşit cu asta în fiecare campanie. Cred că lumea s-a lămurit între timp. Sunt un om cinstit. Le-am cumpărat legal și cinstit. Nu am avut niciodată un dosar penal, nici pentru asta, nici pentru altele.Nu am absolut nimic de ascuns. Lucrurile sunt relativ clare și nu cred că trebuie să le reluăm în detaliu”, a spus Klaus Iohannis.

