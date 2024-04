Iohannis își explică opțiunea pentru șefia NATO. Avantajul față de Mark Rutte

Klaus Iohannis a explicat de ce își dorește să obțină funcția de secretar general al NATO și ce avantaje are. Funcția este vizată și de fostul premier olandez Mark Rutte, susținut de majoritatea statelor membre ale alianței.

Președintele a făcut o serie de declarații în cadrul unui eveniment dedicat aniversării aderării la NATO, „ROMÂNIA - NATO, 20 de ani”. În acest context, a vorbit și despre avantajele sale în cursa pentru șefia organizației.

Preşedintele a declarat, miercuri, că ţările din flancul estic al NATO sunt în prima linie aliată de descurajare, în fața agresiunii Rusiei. Iar acest lucru justifică dorința sa de a obține conducerea alianței. Klaus Iohannis a declarat că este nevoie de o mai largă reprezentativitate în structurile de conducere NATO.

El și-a prezentat avantajele, în raport cu Mark Rutte, candidatul susținut de majoritatea statelor membre. Klaus Iohannis a intrat în competiția cu convingerea că experienţa şi înţelegerea aprofundată a specificuluiregiunii reprezintă atuuri semnificative.

Președintele Klaus Iohannis a declarat, în acest context, că România trebuie să-și întărească puterea de apărare în fața potențialilor inamici. Chiar dacă NATO oferă cele mai solide garanții de securitate membrilor săi. El a spus că statul trebuie să intensifice eforturile pentru a consolida rezerva de personal militar. De asemenea, trebuie să ia măsuri pentru a revitaliza industria de apărare şi pentru a moderniza infrastructura de transport.

Klaus Iohannis a mai arătat că perioada dificilă pe care o traversăm ne găseşte ferm ancoraţi în NATO şi în Uniunea Europeană. De asemenea, a evocat și Parteneriatul Strategic cu Statele Unite. Aceștia reprezintă, potrivit spuselor sale, cei trei piloni ai politicii noastre externe şi de securitate.

„Beneficiem astăzi de cele mai solide garanţii de securitate din istoria României, pe care ni le oferă Articolul 5 al Tratatului Nord-Atlantic. La rândul nostru, respectăm angajamentele asumate la nivel aliat şi contribuim la întărirea securităţii comune şi a apărării colective. Am fost prezenţi în Afganistan, am fost parte a Forţelor Multinaţionale din Irak şi am luptat împreună împotriva terorismului global. Astăzi, menţinem o prezenţă semnificativă în cadrul Misiunii NATO din Kosovo şi avem o contribuţie consistentă la întărirea posturii NATO de descurajare şi apărare pe Flancul Estic”, a subliniat şeful statului.