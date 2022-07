Întrebarea care l-a încuiat pe Klaus Iohannis: Este de acord cu impozitarea veniturilor obținute de profesori din meditații?

Președintele Iohannis a declarat că orice venit trebuie impozitat, dar că are unele rezerve dacă profesorii ar trebui să fie primii vizați.

„Cine realizează un venit trebuie să plătească impozit și ANAF-ul are treabă cu colectarea acestor impozite și cu verificarea. Acum, dacă chiar profesorii sunt prima categorie care trebuie verificată, am oarece întrebări în această speță. Însă nu se pot accepta excepții. Cine realizează un venit trebuie să plătească un impozit corespunzător. Dacă ANAF va verifica categoriile unde se realizează evaziune pe scară un pic mai largă, atunci colectarea poate fi mai eficientă”, a declarat președintele Klaus Iohannis, într-o conferință de presă. la Cotroceni.

Președintele a fost întrebat și dacă el crede că profesorii mai dau medidații. „Eu cred că mai există profesori care fac meditații și cred că plătesc impozit”, a adăugat Klaus Iohannis.

E evitat un răspuns clar

În 2014, Iohannis a evitat în cadrul unei emisiuni să dezvăluie câți bani lua pentru o oră de meditație și cum era plătit. El a susținut că nu își mai aduce aminte. Klaus Iohannis a evitat să răspundă dacă banii îi lua în plic sau direct în numerar.

Singura întrebare la care a răspuns a fost legată de legalizarea meditațiilor: „Da, asta e o problemă care ar trebui rezolvată cât se poate de urgent. Cred că fiecare venit trebuie impozitat în așa fel încât omul să-și dorească să declare venitul decât să nu-l declare. Este o chestiune care se poate rezolva”, a afirmat atunci Iohannis.

El a declarat în mai multe rânduri că și-a achizionat cele șase case din meditațiile pe care le-au făcut el și soția sa, potrivit sursei citate.

Proiect ANAF

ANAF are un proiect privind impozitarea veniturilor obținute din meditații de către profesori, dar nu va începe prea curând controale pe această temă.

„Este un proiect de informare pe această temă. Nu cred că o să pornim în curând controale în această direcție, dar toți știm că este un fenomen care se practică de mulți ani cu aceste meditații și care nu sunt sub nicio formă fiscalizată, dar ele sunt, de fapt, niște venituri de natură salarială. Noi am făcut o campanie intensă prin care am explicat profesorilor care practică acest lucru, ca să intre în legalitate să își înființeze un PFA”, a declarat Lucian Heiuș, șeful ANAF la finele lunii mai.