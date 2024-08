Monden Kira Hagi, cerută de soție la Salonic. Cine este viitorul ginere al patronului de la Farul Constanța







Kira Hagi a fost cerută de soție de iubitul său cu origini grecești. Fiica lui Gică Hagi a fost foarte discretă în ceea ce privește viața privată. Prima apariție cu viitorul soț a fost la meciul România-Olanda, de la Euro 2024.

Kira Hagi s-a logodit cu Thomas Ferfelis

După câteva zile de vacanţă petrecute la Salonic alături de iubitului grec, Kira Hagi a apărut cu inelul de logodnă pe deget, potrivit surselor orangesport.ro. Misteriosul iubit este Thomas Ferfelis, manager al restaurantului Cernica Events. Părinții lui Thomas Ferfelis sunt oameni de afaceri stabiliți în România de câțiva ani și dețin holdingul Elgeka Ferfelis.

Thomas Ferfelis și Kira Hagi au fost colegi la International British School of Bucharest. Cei doi și s-au reîntâlnit după mai mulți ani și de atunci sunt de nedespărțit.

Thomas Ferfelis a studiat la University of Southampton, din Marea Britanie, iar Kira Hagi, născută pe data de 27 martie 1996, este absolventă a Academiei de Film din New York.

Fiica lui Hagi, implicată în proiecte cinematografice

Kira Hagi spunea recent că părinții săi au ținut-o cât mai departe de presă deoarece, îi spunea tatăl ei „toată faima este asemenea artificiilor de pe un tort. E frumos când le vezi în acel moment, dar acel moment nu poate ține la nesfârșit”.

Kira este implicată în multe proiecte legate de cinematografie, dar pictura rămâne pe primul loc. De asemenea, fiica lui Gică Hagii joacă în serialul „Lia”, în rolul Mirei Bădescu.

Ce spune despre relația cu cumnata sa

Actrița se înțelege foarte bine cu fratele ei, iar pe cumnata sa o adoră. Înainte de nuntă Elena spunea că a fost primită „foarte frumos în familie”. Cu privire la Kira, a spus: „Noi suntem surori. Noi suntem surori. Noi suntem la fel. Cine se aseamănă se adună”.

Mai amintim că fiica lui Hagi a jucat în mai multe filme, printre care: „Dream Girl”, „By the Book”, „Fragile”, fiind și producătoare, „Breaking”, Prego, „Între chin și Amin” ți în „Plain Jane and the Dating Game”.