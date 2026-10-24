Liderul de la Phenian, Kim Jong Un, a efectuat sâmbătă o deplasare în orașul chinez Dandong, situat la granița dintre cele două state. Pentru această trecere, el a utilizat noul pod inaugurat recent, care conectează Coreea de Nord de China, conform informațiilor transmise AFP. Sursa citată de agenția din Coreea de Sud a precizat sub protecția anonimatului detaliile acestei deplasări.

„A ajuns la Dandong traversând noul pod peste râul Yalu, mai devreme în cursul zilei”, a anunțat agenția Yonhap, citând o sursă guvernamentală anonimă.

Această vizită are loc la peste o săptămână de la punerea în funcțiune a căii de acces, la 12 ani de la încheierea lucrărilor de construcție. Pasul reprezintă o întărire a relațiilor economice dintre regimul izolat de la Phenian și China.

Beijingul continuă să reprezinte principalul pilon de sprijin economic și diplomatic pentru Coreea de Nord, stat aflat sub o serie extinsă de sancțiuni internaționale dictate de ONU. Această alianță rămâne solidă în ciuda intensificării legăturilor dintre Phenian și Moscova, Rusia fiind în același timp un partener și un competitor regional pentru China.

La sosirea pe teritoriul chinez, liderul nord-coreean a fost întâmpinat de premierul Li Qiang. Până în prezent, autoritățile nu au confirmat dacă în programul vizitei este inclusă și o întrevedere cu președintele chinez Xi Jinping.

Calea rutieră, dotată cu patru benzi de circulație și având o lungime de 3.026 de metri, a fost finalizată încă din anul 2014. Cu toate acestea, operaționalizarea ei a fost amânată în repetate rânduri din cauza lipsei infrastructurii rutiere de conectare și a punctelor vamale pe teritoriul nord-coreean, potrivit presei din Coreea de Sud.

Înainte de această deplasare, presa oficială de stat de la Phenian a transmis un nou apel ferm al liderului nord-coreean către forțele armate ale țării.

Sâmbătă dimineață, agenția oficială de presă nord-coreeană KCNA a relatat că Kim Jong Un și-a îndemnat armata să se antreneze pentru a deveni cea mai puternică din lume.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni de două zile la care au participat comandanții de companie, eveniment desfășurat în capitala Phenian.