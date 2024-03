Kievul respinge acuzaţiile Rusiei: Declaraţiile sunt absolut de neconceput şi absurde

Kievul a negat din nou sâmbătă orice legătură cu atacul de vineri, din apropierea Moscovei, soldat cu cel puțin 115 morţi şi revendicat de gruparea jihadistă Stat Islamic. Reamintim că serviciile speciale ruse au susţinut că atacatorii aveau contacte în Ucraina şi încercau să fugă acolo când au fost arestaţi.

„Ne-am aşteptat ca versiunea oficialilor ruşi să fie pista ucraineană. Declaraţiile serviciilor speciale ruse cu privire la Ucraina sunt absolut de neconceput şi absurde. Ucraina nu are nicio legătură cu incidentul”, a scris consilierul prezidenţial ucrainean Mihailo Podoliak.

Și continuă: „Concluzia este evidentă: orice încercare de a lega Ucraina de atacul terorist este absolut nesustenabilă. Ucraina nu are nici cea mai mică legătură cu acest incident. Ucraina are un război în toată regula cu Rusia şi va rezolva problema agresiunii Rusiei (agresiune, apropo, cu o componentă teroristă deliberată) pe câmpul de luptă. Versiunile serviciilor speciale ruseşti cu privire la Ucraina sunt absolut nesustenabile şi absurde”, a scris Podoliak pe X cu privire la acuzațiile că Kievul ar fi implicat.

Numărul victimelor în urma atacului de vineri seară de la periferia Moscovei a crescut la 115 morţi, iar printre ei se numără şi trei copii, a anunţat sâmbătă Comitetul de Anchetă din Rusia.

Numărul răniţilor este de cel puţin 100, iar autorităţile au făcut apel la populaţie să doneze sânge şi au deschis în acest sens mai multe centre de colectare.

Vladimir Putin și-a exprimat profundele condoleanțe în urma atacului de vineri, de la o sală de concerte de lângă Moscova, calificându-l drept „un act terorist barbar”, într-o declarație video transmisă sâmbătă. Potrivit unor surse de presă, mesajul lui Putin a fost amânat de 3 ori de la difuzare, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la indicațiile Kremlinului.

Putin finally addressed Russians regarding the act of terrorism in Krokus City Hall.

He didn't forget to mention Ukraine but didn't blame directly. No mention of ISIS despite multiple intelligence services reports from different countries that ISIS could be behind the act of… pic.twitter.com/w0Fn4kVML1

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 23, 2024