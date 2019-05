Kelemen Hunor a votat pentru o comunitate maghiară mai vocală

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, la ieşirea de la urne, că a votat pentru o Uniune Europeană puternică, în care se va auzi vocea comunităţii maghiare şi a recomandat tuturor cetăţenilor să meargă la vot.





"Am votat pentru o Uniune Europeană puternică, în care vocea comunităţii maghiare se va auzi. Avem nevoie de o reprezentare puternică şi de aceea astăzi am votat pentru o prezenţă solidă în Parlamentul European. La fel, am votat şi la referendum, aşa cum am promis, aşa cum am anunţat de la bun început şi recomand tuturor cetăţenilor cu drept de vot să meargă la urne, să meargă şi să voteze, fiindcă astăzi e ziua în care nu putem să fim nici obosiţi, nici dezamăgiţi, în niciun fel, trebuie să fim prezenţi la vot. Deci, recomand fiecăruia să meargă şi să voteze astăzi la europarlamentare", a declarat Kelemen Hunor.

Preşedintele UDMR şi-a exprimat opţiunea electorală la secţia de votare amenajată la Primăria din comuna Cârţa, localitatea sa natală.

