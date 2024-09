International Keir Starmer promite o revizuire profundă a sistemului de sănătate







Keir Starmer, premierul de stânga al Marii Britanii, dă vina pe conservatori pentru falimentul din sistemul de sănătate de stat (NHS). După publicarea unui raport îngrijorător, prim-ministrul britanic s-a angajat să redreseze NHS fără a crește taxele.

Sistemul de sănătate de stat, un faliment total

Serviciul Național de Sănătate (NHS), sistemul public de sănătate al Marii Britanii, are nevoie de „intervenții chirurgicale majore, nu de soluții de îngrijire”. După publicarea unui raport îngrijorător de 142 de pagini comandat de guvern la începutul verii, Keir Starmer, premierul britanic, s-a angajat joi, 12 septembrie, să implementeze un plan de redresare pe zece ani al NHS.

Creat la scurt timp după cel de-al Doilea Război Mondial pentru a oferi îngrijire gratuită tuturor, NHS, administrat de stat, trece printr-o criză profundă, agravată de pandemia de COVID-19 și suferă de o lipsă de personal și de resurse financiare. Keir Starmer spune că are nevoie de „o intervenție chirurgicală majoră, nu de soluții de îngrijire” pentru a face față costurilor în creștere ale îngrijirii unei populații în vârstă, fără a crește taxele.

„Muncitorii nu își permit să plătească mai mult, deci este reforma sau moartea”, a spus premierul laburist, adăugând că este conștient de faptul că schimbările viitoare vor fi probabil nepopulare. „Numai o reformă fundamentală și un plan pe termen lung pot permite redresarea NHS și pot construi o societate sănătoasă. Nu va fi ușor, nu va fi rapid. Va fi necesar un plan pe zece ani”.

Premierul Starmer dă vina pe „greaua moștenire”

Premierul nu a oferit prea multe detalii despre planul în cauză și nu a precizat data publicării proiectului. Keir Starmer a spus că guvernul conservator anterior „a spart NHS”, lăsând în urmă o moștenire pe care o descrie ca fiind devastatoare.

Raportul acuzator redactat de Ara Darzi, un chirurg din Camera Lorzilor, a constatat că NHS s-a confruntat cu o lipsă de investiții, cu o încercare ineficientă de reorganizare, cu pandemia de Covid-19. De asemenea, raportul subliniază creșterea numărului de pacienți care suferă de boli pe termen lung, precum diabetul și hipertensiunea arterială.

El subliniază că Marea Britanie are o rată de incidență a cancerului mai mare decât alte țări europene, cu liste de așteptare uriașe de pacienți care caută tratament. În cele din urmă, el notează că 10% dintre persoanele care ajung la camera de urgență așteaptă mai mult de douăsprezece ore înainte de a fi văzute de un medic.

„Deși am lucrat în NHS de peste 30 de ani, am fost șocat de ceea ce am descoperit”, a comentat Ara Darzi, citat într-un comunicat.

Conservatorii „au impus [NHS] ceea ce raportul a descris drept cel mai auster deceniu de la înființarea” acestui sistem de sănătate, a insistat prim-ministrul.

Planul lui Starmer, deocamdată frecție la picior de lemn

El a prezentat „trei mari schimbări” cu scopul de a „redresa NHS”: trecerea la digital pentru a îmbunătăți productivitatea sistemului și a îngrijitorilor, dezvoltarea asistenței medicale ambulatorii pentru a reduce aglomerația din spitale și prevenirea.

„Acest lucru înseamnă mai multe examinări, radiografii, îngrijiri oferite” în afara spitalului sau chiar „investiții pe termen lung în noi tehnologii care ne vor ajuta să detectăm și să evităm mai devreme problemele”, a spus el.

„Sarcina care ne așteaptă este aceea a unei generații”, a spus Starmer, promițând că va lucra cu medicii și îngrijitorii, care și-au înmulțit grevele în ultimii doi ani, pentru a cere creșteri salariale și mai multe mijloace, în special o creștere a numărului de personal.

„Schimbarea ar putea constitui cea mai mare reinventare a NHS de la nașterea sa”, a estimat premierul, care dă asigurări că nu dorește „să crească taxele pentru muncitori”.

În timpul campaniei electorale, toate partidele politice au promis că vor repara NHS. Dar angajamentele lor „nu au fost finanțate”, a subliniat think tank-ul Institutul de Studii Fiscale, potrivit Le Monde.

(Traducerea: Rodezia Costea, RADOR RADIO ROMÂNIA)