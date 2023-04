Kaufland România a plantat o pădure egală cu numărul de angajaţi

„Pădurea Kaufland, plantată de către angajaţii companiei, este cel mai amplu proiect de voluntariat intern, dezvoltat de Kaufland şi Asociaţia Act for Tomorrow, fiind totodată un proiect strategic de sustenabilitate şi implicare socială.

Pădurea plantată în formă de „K”, inspirată din logo-ul companiei, cuprinde 16.000 de puieţi din 6 specii diferite de arbori, stejar roşu, stejar pedunculat, tei, frasin, ulm, sălcioară şi se întinde pe o suprafaţă de 4 hectare”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, 610 angajaţi au participat ca voluntari la cele 9 evenimente de plantare organizate în perioada martie 2021 – aprilie 2023.

Proiectul, dezvoltat cu sprijinul Primăriei Scorţeni, a pornit de la nevoia de a creşte suprafeţele împădurite din ţara noastră, aflată sub media Uniunii Europene de 38% şi sub obiectivul Programului Natura 2000 de 40%, conform datelor Institutului Naţional de Statistică. Judeţul Prahova înregistrează o suprafaţă împădurită de doar 30,5%, situându-se sub media europeană.

Kaufland, printre cele mai mari companii de retail din Europa

În paralel, obiectivul intern al iniţiativei a fost promovarea culturii voluntariatului şi încurajarea participării angajaţilor la acţiuni sociale, civice şi de mediu realizate de Kaufland. Campania a avut ca element central conceptul de „Ambasadori ai Pădurii” şi a vizat implicarea angajaţilor Kaufland din întreaga ţară, din magazine, depozite şi din departamente precum achiziţii, IT, resurse umane, comunicare şi altele.

„Pădurea Kaufland este continuarea angajamentului nostru faţă de mediu şi comunitatea locală. Este darul nostru pentru generaţiile viitoare, care merită să moştenească o lume mai verde şi mai curată. Le mulţumesc colegilor care au participat activ la activităţile de plantare şi care au demonstrat, încă o dată, că implicarea face diferenţa”, a declarat Marco Hößl, CEO Kaufland România şi Moldova.

Sâmbătă, pe 8 aprilie 2023, a avut loc ultima acţiune de plantare de la Scorţeni, pentru a da conturul final al pădurii de stejar roşu, stejar pedunculat, frasin, ulm, tei şi sălcioară, iar în toamna lui 2022 a fost amplasat şi gardul de protecţie care înconjoară noua pădure. Următorii paşi ai programului vor consta în completarea, mentenanţa, monitorizarea şi îngrijirea puieţilor până la maturitate, astfel încât tânăra pădure de la Scorţeni să devină o veritabilă sursă de oxigen şi un adăpost al biodiversităţii. În acelaşi timp, odată ajunsă la maturitate, Pădurea Kaufland va fi şi o pădure de agrement, unde compania şi partenerii săi vor derula activităţi culturale, sociale şi de mediu, devenind astfel un spaţiu deschis comunităţii.

Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu 1.500 de magazine în 8 ţări, 148.000 de angajaţi şi o reţea de 167 de magazine în România.

(Agerpres)